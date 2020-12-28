وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال

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صورة وزعتها السفارة الاميركية في المغرب في 22 كانون الاول/ديسمبر 2020 تظهر والي العاصمة المغربية مستقبلا الوفد الاميركي والاسرائيلي بعيد وصوله الى مطار الرباط

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القدس (أ ف ب)

يزور وفد مغربي إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال في الدولة العبرية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال المصدر الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إنّ الفريق "الفني" المغربي وصل الأحد بعد أيام قليلة من توقيع المملكة المغربية وإسرائيل إعلان تعاون برعاية أميركية في الرباط.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يبقى الفريق في إسرائيل لبضعة أيام على أن يتبعه في وقت لاحق وفد أكبر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي يوقّع هذا العام اتفاقاً مع الدولة العبرية برعاية أميركية.

ووقّع البلدان الثلاثاء أربع اتفاقات ثنائية ركّزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

ومن المقرّر أن يتبادل البلدان أيضاً فتح مكاتب تمثيل دبلوماسية.

والجمعة، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ الأخير دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس للقيام بزيارة إلى إسرائيل خلال محادثات هاتفية.

وأغلق المغرب في العام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

يوجد في المملكة أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

© 2020 AFP