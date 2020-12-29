اصابة في ربلة الساق تبعد بايل عن توتنهام لبضعة اسابيع

جوليان فيني تصوير مشترك/ا ف ب

عانى غاريث بايل من إصابات متكررة في ربلة الساق خلال الفترة التي أمضاها في ريال مدريد ولم يستعد لياقته البدنية كاملة بعد ثلاثة أشهر من عودته الى لندن.

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لندن (أ ف ب)

مني المهاجم الدولي الويلزي غاريث بايل جناح فريق توتنهام الانكليزي لكرة القدم بنكسة جديدة بتعرضه لإصابة في ربلة الساق ستبعده اقله أسبوعين عن النادي اللندني.

عانى بايل من الإصابة خلال الفوز الأسبوع الماضي على ستوك سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة الانكليزية، حين سجل هدفه الثالث فقط في 11 مباراة خاضها منذ عودته الى سبيرز على سبيل الإعارة من ريال مدريد الاسباني.

إلا أن غالبية تلك المباريات جاءت في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" فيما اكتفى بالمشاركة أساسيًا في مباراة واحدة في الدوري الممتاز.

وعانى الدولي الويلزي من إصابات متكررة في ربلة الساق خلال الفترة التي أمضاها في العاصمة الاسبانية التي وصل اليها عام 2013 من توتنهام، ولم يستعد لياقته البدنية كاملة بعد ثلاثة أشهر من عودته الى لندن.

وقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو على هامش اللقاء ضد ضيفه فولهام في الدوي غدًا الأربعاء "لن أقول إنها خطرة ولكن تحتاج لبضعة أسابيع".

وتابع "لا أتوقع أن يكون جاهزًا كما لدي شكوك حيال جهوزية البرازيليين لوكاس (مورا) و(كارلوس) فينيسيوس لمباراة فولهام".

ومع تقلّص الخيارات الهجومية، سيزيد مورينيو من اعتماده على الثنائي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين خلال الجدول المزدحم في فترة الأعياد.

لكن بعد أربع مباريات متتالية من دون فوز في الدوري (تعادلان وهزيمتان)، سيشرك مدرب تشلسي السابق تشكيلة قوية امام فولهام الذي لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة في البرميرليغ (أربعة تعادلات) ما جعله يخرج من قاع الترتيب الى المركز الثامن عشر.

وقال مورينيو "يلعبون بطريقة مختلفة، لقد نسوا بعض المبادئ التي آمنوا بها. لديهم مبادئ جديدة للعب، يحصلون على نتائج إيجابية لذا ستكون (مواجهة) صعبة".

© 2020 AFP