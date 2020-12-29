الدوري الأميركي للمحترفين: بلايزرز يلحق الهزيمة الثانية بالبطل وفوز مؤلم لغريزليز

نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد (رقم 0) في لقطة خلال المباراة ضد لوس انجليس ليكرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، لوس انجليس في 28 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

ألحق بورتلاند ترايل بلايزرز بمضيفه لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب الهزيمة الثانية في أربع مباريات خاضها حتى الآن في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بالفوز عليه الإثنين 115-107، فيما حقق ممفيس غريزليز فوزه الأول على حساب الناقص بروكلين نتس لكنه خسر جهود نجمه الشاب جا مورانت.

ورغم جهود "الملك" ليبرون جيمس الذي سجل 29 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، والألماني دينيس شرودر الذي ساهم بـ24 نقطة، مني ليكرز بهزيمة ثانية في المباريات الأربع الأولى للموسم الجديد التي خاضها جميعها حتى الآن على ملعبه "ستايبلس سنتر".

وأوقف بلايزرز بفوزه الثاني تواليا من أصل ثلاث مباريات له حتى الآن، مسلسل انتصارات ليكرز في المباريات التي دخل فيها الربع الأخير وهو متقدم، عند 59 تواليا وذلك بفضل داميان ليلارد بالذات، إذ سجل 21 من نقاطه الـ31 في الشوط الثاني من اللقاء.

وأمل مدرب بلايزرز تيري ستوتس "أن نتمكن من البناء" على هذا الفوز، مضيفا "ندرك أنه بامكاننا أن نكون فريقا جيدا. لقد فزنا للتو على حامل اللقب، وهم فريق رائع".

وتألق غاري ترنت جونيور من خارج القوس بتسجيله سبع ثلاثيات، منهيا اللقاء بـ28 نقطة، فيما ساهم سي دجاي ماكولوم بـ20 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.

وأشاد ليلارد بزميله البالغ 21 عاما، بالقول "أفترض أن أي لاعب قادم من موسم مماثل للموسم الماضي (خاض 8 مباريات فقط كأساسي وسجل ما معدله 8,9 نقاط في 61 مباراة خلال الموسم المنتظم)، لن ينال فرصة اللعب في المداورة لأكثر من ست دقائق".

وتابع "أعتقد أن ما قدمه يظهر معدنه والقدرات التي يتمتع بها. ما قدمه يؤكد مدى قوته ذهنيا، وحجم تصميمه هذا الموسم".

وأفاد ترنت جونيور على أكمل وجه من غياب النجم المخضرم كارميلو أنتوني بسبب البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلن الفريق من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، لكي يفرض نفسه بقوة كعنصر مؤثر بعدما نجح في 10 من محاولاته الـ14 في اللقاء الذي دخل ليكرز ربعه الأخير وهو في المقدمة بفارق نقطة بعد ربع ثالث سجل فيه 15 نقطة متتالية بدون رد من ضيفه.

لكن بلايزرز ضرب بقوة في الوقت الحاسم من اللقاء بتسجيله 12 نقطة مقابل 6 للبطل، ما سمح له في الخروج منتصرا والتفوق على جيمس ورفاقه، بينهم أنتوني ديفيس الذي سجل 13 نقطة مع 10 متابعات بعد أن غاب عن مباراة الأحد ضد مينيسوتا تمبروولفز (127-91) بسبب اصابة في ربلة ساقه.

ولم يكن مدرب ليكرز فرانك فوغل راضيا عما شاهده الإثنين من فريقه، قائلا "كنا عالقين في الوحل بعض الشيء. لا أعلم (السبب). عانينا وحسب من الابقاء على اندفاعنا".

- إصابة مورانت تعكر الفوز الأول لغريزليز -

وعكرت إصابة النجم الواعد جا مورانت فوز ممفيس غريزليز على مضيفه بروكلين نتس 116-111 بعد التمديد.

وبعد أن بدأ الموسم بهزيمتين على التوالي، خسر غريزليز الآن جهود أفضل لاعب "مبتدىء" للموسم المنصرم بعد تعرضه لالتواء في الكاحل في أواخر الربع الثاني، ما اضطره للخروج من الملعب على الكرسي المتحرك.

ورغم الأوجاع، عاد موارنت الذي سجل ما معدله 36 نقطة في المباراتين الأوليين، الى مقاعد البدلاء من أجل مساندة زملائه الذين أفادوا على أكمل وجه من الغيابات في صفوف بروكلين لكي يمنحوا فريقهم فوزه الأول للموسم بفضل سلة لبراندون كلارك قبل 41 ثانية على نهاية الشوط الإضافي، قبل أن يحسم الضيوف اللقاء نهائيا برمية حرة.

وأشاد المدرب تايلور جنكينز بلاعبيه الذين تجاوزوا صدمة خسارة أحد أفضل عناصر الفريق، قائلا "لحظة من هذا النوع بإمكانها أن تختبرك حقا، لكن شباننا واصلوا قتالهم".

وتألق في صفوف غريزليز كل من كايل أندرسون (28 نقطة) وديلون بروكس (24) وكلارك (16) والليتواني يوناس فالانسيوناس (14 نقطة مع 14 متابعة)، فيما كان كاريس ليفيرت (28 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة) الأفضل في صفوف نتس الذي مني بهزيمة ثانية تواليا متأثرا بقرار إراحة نجميه كيفن دورانت وكايري إيرفينغ وغياب سبنسر دينويدي لتعرضه الأحد ضد تشارلونت هورنتس (104-106) لتمزق جزئي في وتر أخيل كاحله الأيمن.

وفي المباريات الأخرى، قاد الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس للفوز على ضيفه هيوستن روكتس 124-111 بعدما حقق الـ"تريبل دابل" الـ42 في مسيرته بتسجيله 19 نقطة مع 18 تمريرة حاسمة و12 متابعة، مانحا فريقه انتصاره الأول للموسم على حساب جيمس هاردن (34 نقطة) ورفاقه الذين تلقوا هزيمة ثانية تواليا في مستهل الموسم متأثرين بغياب جون وول وديماركوس كازنس وإيريك غوردون ومايسون جونز بسبب بروتوكولات "كوفيد-19".

وحقق أتلانتا هوكس فوزه الثالث تواليا في مستهل مشواره بتغلبه على ضيفه ديترويت بيستونز 128-120 بفضل جهود تراي يونغ (29 نقطة)، فيما حقق يوتا جاز فوزه الثاني خارج قواعده مقابل هزيمة تعرض لها في ملعبه، وجاء على حساب أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-109 بفضل سلة لدونوفان ميتشل في آخر 7 ثوان من اللقاء، ما سمح لفريقه في أن ينهي سلسلة من 17 هزيمة متتالية في ملعب مضيفه خلال الموسم المنتظم.

© 2020 AFP