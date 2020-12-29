المملكة المتحدة توقع اتفاقية تجارية مع تركيا

جاستن تاليس ا ف ب

سائقو شاحنات متوقفة قرب طريق مؤد إلى ميناء دوفر في جنوب شرق انكلترا في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء توقيع اتفاقية تجارية مع تركيا لتمديد الترتيبات الجمركية السارية مع الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الاول من كانون الثاني/يناير، على أمل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً حول التبادل الحر بعد ذلك.

بعد انقضاء الفترة الانتقالية مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سينتهي تطبيق الاتفاقيات التجارية السارية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على المملكة المتحدة التي يتعين عليها أن تُبرم نصوصًا جديدة لتجنب العوائق الجمركية.

وفي هذا السياق، تم التوقيع على وثيقة بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ونظيرتها التركية روهسار بيكان عبر الفيديو الثلاثاء.

وأوضحت وزارة التجارة البريطانية في بيان أن الاتفاق يسمح "بضمان الرسوم الجمركية التفضيلية الحالية لـ 7600 شركة صدرت إلى تركيا في عام 2019".

واضاف البيان أنه يساعد على "حماية سلاسل التوريد في قطاعي السيارات والتصنيع"، بما في ذلك التعدين والنسيج وقطع غيار السيارات التي ترسلها شركة فورد إلى تركيا لتجميع المركبات المخصصة لسوق المملكة المتحدة.

وأشارت لندن إلى أن "الجانبين ملتزمان أيضا بالسعي للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة أكثر فائدة".

وقالت بيكان الاثنين إنها "أول خطوة لتعزيز علاقاتنا"، بينما وصف الرئيس رجب طيب أردوغان الاتفاقية الموقعة بأنها "أهم اتفاق منذ اتفاق الاتحاد الجمركي" مع الاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه عام 1995.

وتقدم المملكة المتحدة نفسها على أنها نصير التجارة الحرة بعد بريكست. وبالتوازي مع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى التوصل لاتفاق تاريخي الخميس، وقعت المملكة المتحدة اتفاقيات تجارية مع 62 دولة، بينها اليابان وسنغافورة والمكسيك وكينيا، ومددت في معظمها الترتيبات السارية في إطار الاتحاد الأوروبي.

لكن المباحثات مع الولايات المتحدة لم تسفر عن أي نتيجة ملموسة، رغم وعود دونالد ترامب السابقة.

© 2020 AFP