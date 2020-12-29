بطولة إنكلترا: البديل لاكازيت يمنح ارسنال فوزه الثاني تواليًا

فرانك اوغشتاين تصوير مشترك/ا ف ب

الفرنسي الكسندر لاكازيت مهاجم ارسنال يحتفل بهدفه ضد برايتون في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في 29 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

منح البديل الفرنسي ألكسندر لاكازيت الانتصار الثاني تواليًا لأرسنال في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله الهدف في الوحيد في المواجهة ضد مضيفه برايتون بعد 21 ثانية من نزوله ارض الملعب، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة الثلاثاء.

وكان فريق "المدفعجية" وضع حدًا لسلسلة من سبع مباريات من دون انتصار في الدوري بفوز غالٍ ومهم على الجار والغريم اللندني تشلسي في المرحلة السابقة (3-1) ليخفف الضغط عن كاهل مدربه الاسباني مكيل أرتيتا.

ورفع ارسنال الذي عانى هذا الموسم من أسوأ انطلاقة له في الدوري منذ 1974-1975، رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث عشر بعد انتصاره السادس مقابل تعادلين وثماني هزائم.

وألقى فيروس كورونا المستجد بظلاله على المرحلة بعدما أرجئت الاثنين مباراة ايفرتون ضد ضيفه مانشستر سيتي لإصابات عديدة في صفوف الأخير، قبل ان تعلن رابطة الدوري بعد ظهر الثلاثاء تسجيل 18 إصابة بين لاعبين وأفراد من طواقم الأندية.

وكان الانتصار على تشلسي الاول لأرسنال منذ المرحلة السابعة امام مانشستر يونايتد، علمًا أن الأخير سيكون قادرًا على الارتقاء الى الوصافة في حال فوزه على ضيفه ولفرهامبتون لاحقًا.

وعاد الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الى التشكيلة الأساسية بعدما فضّل ارتيتا إبقاءه على مقاعد البدلاء ضد تشلسي لعدم جهوزيته بشكل كامل بدنيًا، وذلك على حساب لاكازيت في التغيير الوحيد الذي أجراه على التشكيلة.

وجاء الشوط الاول متواضعًا بين الفريقين حيث شهد تسديدة واحدة على المرمى كانت لصالح أصحاب الأرض عندما سدد الايراني علي رضا جهانباخش كرة من داخل المنطقة في أسفل الزاوية اليمنى تصدى لها الحارس الألماني بيرد لينو (37).

ورفع أرسنال ايقاعه في الشوط الثاني وهدد باكرًا بأخطر فرصه عندما مرر الشاب الواعد بوكايو ساكا عرضية الى اوباميانغ على باب المرمى تألق الحارس الاسباني روبرت سانشيس في التصدي لها برجله ببراعة (50).

وأهدر بعدها البرازيلي غابريال مارتينيلي فرصة بعدما علت تسديدته العارضة بسنتمترات (52).

وبعد 21 ثانية على نزوله بديلا لمارتينيلي، سجل لاكازيت هدف الفوز لأرسنال بعد انطلاق مميزة لساكا على الرواق الأيمن مرر على إثرها الكرة الى الدولي الفرنسي في منتصف المنطقة سددها بيمناه جميلة في زاوية ضيقة على يسار سانشيس (66).

وحقق ليدز فوزه الثاني تواليًا بانتصار كاسح بخماسية نظيفة على مضيفه وست بروميتش ومدربه الجديد سام ألاردايس الذي فشل في تحقيق الفوز في مباراته الثالثة بعدما خلف المقال الكرواتي سلافن بيليتش.

وافتتح رومان سويرز من دولة سانت كيتس ونيفيس التسجيل بهدف عكسي في مرمى فريقه (9)، فيما توالى المقدوني ايغجان أليوسكي (31)، جاك هاريسون (36)، الاسباني رودريغو (40) والبرازيلي رافينيا (72) على تسجيل الأهداف الاربعة.

ودخل وست بروميتش الى المواجهة بمعنويات عالية بعدما فرض التعادل 1-1 على ليفربول المتصدر وحامل اللقب في المرحلة السابقة.

وواصل ساوثمبتون نزيف النقاط بتعادله مع ضيفه وست هام سلبا، فيما عاد بيرنلي الى سكة الانتصارات من بوابة ضيفه الجريح شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-صفر برأسية لبين لي إثر ركنية من الايرلندي روبي برادي (32).

ورفع ليدز رصيده الى 23 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام العاشر ومتخلفًا بثلاث نقاط عن ساوثمبتون التاسع الذي فرط بفرصة الارتقاء الى المركز الرابع موقتًا.

© 2020 AFP