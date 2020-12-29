بطولة إنكلترا: مان يونايتد الى الوصافة بهدف قاتل لراشفورد وسط ارتفاع اصابات كورونا في الدوري

مايكل ريغن تصوير مشترك/ا ف ب

ماركوس راشفورد يحتفل بتسجيله هدف الفوز لمانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 29 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

سجل ماركوس راشفورد هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع امام الضيف ولفرهامبتون ليرتقي بفريقه مانشستر يونايتد الى وصافة الدوري الانكليزي لكرة القدم، فيما حقق ارسنال فوزه الثاني تواليًا على حساب برايتون في المرحلة السادسة عشرة التي خيّم عليها ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأرجئت الاثنين مباراة ايفرتون ضد ضيفه مانشستر سيتي لإصابات عديدة في صفوف الأخير بفيروس كورونا، قبل ان تعلن رابطة الدوري بعد ظهر الثلاثاء تسجيل 18 إصابة بين لاعبين وأفراد من طواقم الأندية.

وكشف شيفيلد يونايتد المتذيل عن وجود إصابات في صفوفه، الا ان 18 لاعبًا كانوا متاحين للمواجهة التي خسرها بهدف نظيف امام مضيفه بيرنلي، فيما غاب المدرب النمسوي لساوثمبتون رالف هازنهوتل عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي امام ضيفه وست هام يونايتد لإصابة أحد أفراد عائلته بكوفيد-19.

وفي المباراة الاولى، سجل راشفورد هدف الفوز في الدقيقة 90+3 ليفك يونايتد عقدته امام "الذئاب" بعدما فشل في الفوز عليه في المباريات الأربع السابقة في الدوري منذ صعود الأخير الى دوري الأضواء في العام 2018.

وبفوزهم التاسع هذا الموسم، رفع الشياطين الحمر رصيدهم الى 30 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر وحامل اللقب ليفربول الذي يحل ضيفا على نيوكاسل الخميس في ختام المرحلة.

وأجرى مدربهم النروجي اولي غونار سولسكاير ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة في التعادل 2-2 امام ليستر سيتي السبت في ظل الجدول المزدحم، أبرزها مشاركة الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني على حساب الفرنسي انطوني مارسيال.

وكان "الذئاب" الأخطر مع بداية المباراة حيث سددوا ثلاث مرات على مرمى أصحاب الأرض أخطرها عبر البرتغالي روبن نيفيش من خارج المنطقة أبعدها الحارس الاسباني دافيد دي خيا (13).

واصل فريق المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو ضغطه وأصاب المغربي رومان سايس العارضة إثر رأسية من ضربة ثابتة من البرتغالي جواو موتينيو (23).

وأتت أخطر فرص يونايتد عندما رفع مايسون غرينوود كرة متقنة عن الرواق الأيمن تابعها البرتغالي برونو فرنانديش من امام المرمى تصدى لها مواطنه الحارس روي باتريسيو برجليه (34).

وأنقذ دي خيا مرماه بتصدٍ رائع للمتألق سايس الذي تابع على الطائر الكرة إثر عرضية من بيدرو نيتو (39).

وبعد أن شهد نصف الساعة الاول من الشوط الثاني أداءا باهتًا من الفريقين، ظن يونايتد أنه افتتح التسجيل عندما تابع العاجي أريك بايي برأسه كرة عرضية من لوك شو ارتدت من المدافعين لتتهيأ أمام كافاني الذي تابعها في الشباك الا انه ألغي بداعي تسلل على الأخير (69)، قبل ان يسدد الفرنسي بول بوغبا كرة قوية تصدى لها باتريسيو (75).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، رفع فرناديش كرة طويلة من خلف خط منتصف الملعب في ظهر المدافعين، وصلت الى راشفورد الذي تلاعب بمدافعين قبل ان يسددها بيسراه ارتدت من سايس لتتابع طريقها نحو الشباك (90+3).

- البديل لاكازيت ينقذ ارسنال ... بعد 21 ثانية -

ومنح البديل الفرنسي ألكسندر لاكازيت الانتصار الثاني تواليًا لأرسنال في الدوري بتسجيله الهدف في الوحيد في المواجهة ضد مضيفه برايتون بعد 21 ثانية من نزوله ارض الملعب.

وكان فريق "المدفعجية" وضع حدًا لسلسلة من سبع مباريات من دون انتصار في الدوري بفوز غالٍ ومهم على الجار والغريم اللندني تشلسي في المرحلة السابقة (3-1) ليخفف الضغط عن كاهل مدربه الاسباني مكيل أرتيتا.

ورفع ارسنال الذي عانى هذا الموسم من أسوأ انطلاقة له في الدوري منذ 1974-1975، رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث عشر بعد انتصاره السادس مقابل تعادلين وثماني هزائم.

وقال ارتيتا "الدواء الأفضل هو الانتصارات. عندما تفوز، تختلف القصة والصورة تبدو أفضل في الوقت الراهن".

وكان الانتصار على تشلسي الاول لأرسنال منذ المرحلة السابعة امام مانشستر يونايتد، علمًا أن الأخير سيكون قادرًا على الارتقاء الى الوصافة في حال فوزه على ضيفه ولفرهامبتون لاحقًا.

وعاد الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الى التشكيلة الأساسية بعدما فضّل ارتيتا إبقاءه على مقاعد البدلاء ضد تشلسي لعدم جهوزيته بشكل كامل بدنيًا، وذلك على حساب لاكازيت في التغيير الوحيد الذي أجراه على التشكيلة.

وجاء الشوط الاول متواضعًا بين الفريقين حيث شهد تسديدة واحدة على المرمى كانت لصالح أصحاب الأرض عندما سدد الايراني علي رضا جهانباخش كرة من داخل المنطقة في أسفل الزاوية اليمنى تصدى لها الحارس الألماني بيرد لينو (37).

ورفع أرسنال ايقاعه في الشوط الثاني وهدد باكرًا بأخطر فرصه عندما مرر الشاب الواعد بوكايو ساكا عرضية الى اوباميانغ على باب المرمى تألق الحارس الاسباني روبرت سانشيس في التصدي لها برجله ببراعة (50).

وأهدر بعدها البرازيلي غابريال مارتينيلي فرصة بعدما علت تسديدته العارضة بسنتمترات (52).

وبعد 21 ثانية على نزوله بديلا لمارتينيلي، سجل لاكازيت هدف الفوز لأرسنال بعد انطلاق مميزة لساكا على الرواق الأيمن مرر على إثرها الكرة الى الدولي الفرنسي في منتصف المنطقة سددها بيمناه جميلة في زاوية ضيقة على يسار سانشيس (66).

وحقق ليدز فوزه الثاني تواليًا بانتصار كاسح بخماسية نظيفة على مضيفه وست بروميتش ومدربه الجديد سام ألاردايس الذي فشل في تحقيق الفوز في مباراته الثالثة بعدما خلف المقال الكرواتي سلافن بيليتش.

وافتتح رومان سويرز من دولة سانت كيتس ونيفيس التسجيل بهدف عكسي في مرمى فريقه (9)، فيما توالى المقدوني ايغجان أليوسكي (31)، جاك هاريسون (36)، الاسباني رودريغو (40) والبرازيلي رافينيا (72) على تسجيل الأهداف الاربعة.

ودخل وست بروميتش الى المواجهة بمعنويات عالية بعدما فرض التعادل 1-1 على ليفربول المتصدر وحامل اللقب في المرحلة السابقة.

وواصل ساوثمبتون نزيف النقاط بتعادله مع ضيفه وست هام سلبا، فيما عاد بيرنلي الى سكة الانتصارات من بوابة ضيفه الجريح شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-صفر برأسية لبين لي إثر ركنية من الايرلندي روبي برادي (32).

ورفع ليدز رصيده الى 23 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام العاشر ومتخلفًا بثلاث نقاط عن ساوثمبتون التاسع الذي فرط بفرصة الارتقاء الى المركز الرابع موقتًا.

© 2020 AFP