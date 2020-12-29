رابطة الدوري الانكليزي تعلن تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا

كارل ريسين تصوير مشترك/ا ف ب

أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم عن إصابة 18 فردًا من لاعبين وعاملين في طواقم الاندية بفيروس كورونا المستجد.

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء عن إصابة 18 فردًا من لاعبين وعاملين في طواقم الاندية بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الأعلى منذ بداية إجراء الفحوصات الأسبوعية.

وأرجئت الاثنين المباراة التي كانت مقررة بين ايفرتون وضيفه مانشستر سيتي بسبب إصابات عدة في صفوف الأخير.

وجاء في بيان "تؤكد رابطة الدوري الممتاز أنه بين الاثنين 21 كانون الاول/ديسمبر والأحد 27 كانون الاول/ديسمبر، خضع 1479 لاعبًا وموظفًا لفحوصات الكشف عن كوفيد-19. جاءت من بينها 18 عينة إيجابية. اللاعبون او موظفو الأندية الذين أصيبوا سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".

وتجاوز هذا العدد الرقم الأعلى (16) الذي سُجل بين التاسع والخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

ورغم تسجيل رقم قياسي، إلا أن المباريات السبع المقررة الثلاثاء والأربعاء في الدوري ستقام في موعدها المحدد.

وسبق لسيتي أن أعلن يوم عيد الميلاد إصابة أربعة أفراد في النادي بالفيروس هما المدافع كايل ووكر والمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس إضافة الى عاملين في طواقم الفريق، قبل اكتشاف حالات جديدة الاثنين من دون الكشف عن هويات المصابين.

وأغلق النادي نتيجة ذلك مركز التمارين الخاص به "لفترة غير محددة"، مع إخضاع اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه.

ومن المقرر أن يحل سيتي ضيفًا على تشلسي الأحد المقبل في المرحلة السابعة عشرة وعلى مانشستر يونايتد في السادس من الشهر المقبل في نصف نهائي كأس الرابطة المحلية.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب "كوفيد-19"، بعد لقاء استون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الحالي بسبب إصابات في صفوف الأخير. وكشف ساوثمبتون غياب مدربه النمسوي رالف هازنهوتل عن لقاء مساء اليوم امام ضيفه وست هام لإصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس.

الا أن الرابطة أكدت أن البروتوكول الصحي المطبق لا يزال صارمًا بما فيه الكفاية لتحاشي توقف المنافسات كما حصل بين شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو من الموسم الفائت.

وتابعت في البيان "تثق رابطة الدوري الممتاز بشكل كامل في بروتوكولاتها وقواعدها، والطريقة التي تلتزم بها جميع الأندية وتطبقها".

© 2020 AFP