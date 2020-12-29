مجلس النواب الأميركي يبطل فيتو ترامب ضد قانون ميزانية الدفاع

اليكس ادلمان اف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

صوت مجلس النواب الأميركي الإثنين لصالح رفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع، ممهدا الطريق أمام مجلس الشيوخ لابطال أول فيتو رئاسي خلال ولاية ترامب.

ونال اقتراح إبطال فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع 322 صوتا مقابل 87، حيث انضم 109 من نواب الحزب الجمهوري للتصويت الى جانب زملائهم الديموقراطيين الذين يهيمنون على المجلس.

وسيتم تقديم اقتراح مماثل في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، حيث يتعين ايضا حصول الاقتراح على دعم ثلثي أعضاء المجلس لإبطال فيتو الرئيس.

وأقر الكونغرس هذا الشهر ميزانية الدفاع التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتتضمن زيادة رواتب الجنود، بغالبية 335 صوتا مقابل 78 في مجلس النواب، و84 صوتا مقابل 13 في مجلس الشيوخ.

لكن الرئيس رفض القانون لأنه لم يشمل الغاء المادة 230 التي تؤمن الحماية لاصحاب شركات الانترنت من المضمون الذي ينشره المستخدمون.

وعارض ترامب أيضا بندا من شأنه إزالة أسماء جنرالات قاتلوا الى جانب الجنوب الانفصالي المؤيد للعبودية خلال الحرب الأهلية عن قواعد عسكرية أميركية.

والى جانب ميزانية الدفاع، استخدم ترامب الفيتو الرئاسي ضد تسعة قوانين خلال ولايته، لكن الكونغرس لم يتمكن من جمع الاصوات اللازمة لالغاء أي منها.

© 2020 AFP