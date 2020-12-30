الشركة الصينية سينوفارم تعلن أن لقاحها ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 79 بالمئة

فيكتوريا جونز تصوير مشترك/ا ف ب

كولايد الصوديوم يضاف إلى حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى غايز في وسط لندن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2020 مع بدء حملة التلقيح في بريطانيا

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بكين (أ ف ب)

أعلنت مختبرات سينوفارم الصينية الأربعاء أن أحد لقاحاتها ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 79 بالمئة، وهو رقم أقل من تلك التي أعلنتها منافستاها الأمريكيتان فايزر وموديرنا.

و"سينوفارم" هي أول شركة صينية تعلن أرقاما تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده. ومع ذلك بدأت السلطات الصينية في تطعيم أكثر من مليون شخص بمنتجات لم تصادق عليها رسميا بعد.

وقالت الشركة في بيان أن اللقاح الذي تعده مختبرات "سي ان بي جي" في بكين فعال بنسبة 79,43 بالمئة.

وهذه النسبة أقل من تلك التي تحدثت عنها فايزر/باينتيك للقاحها (95 بالمئة) وموديرنا (94,1 بالمئة).

من جهتها، قالت الشركة البريطانية أسترازينيكا شريكة جامعة أكسفورد إن فاعلية لقاحها تبلغ سبعين بالمئة لكن يمكن أن يصل إلى مئة بالمئة بجرعتين.

وخصصت الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد قبل عام موارد هائلة لتطوير لقاحات وعدت بجعلها "سلعة عامة عالمية".

واضطرت الدولة التي أوقفت انتشار الوباء عمليا على أراضيها، إلى إجراء اختبارات سريرية في بلدان أجنبية حيث لا يزال الفيروس ينتشر بقوة.

وهناك خمسة لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ولم تحدد "سينوفارم"ما إذا كانت التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول. وقالت المجموعة إنها تقدمت بطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.

© 2020 AFP