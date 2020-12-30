بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يواصل تشبثه بالصدارة وغرناطة يزيد محن فالنسيا

اوسكار دل بوسو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم أتلتيكو مدريد الدولي الاوروغوياني لويس سواريس يفتتح بتسجيله هدف الفوز في مرمى خيتافي (1-صفر) في الدوري الاسباني في 30 كانون الاول/ديسمبر 2020.

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مدريد (أ ف ب)

واصل أتلتيكو مدريد تشبثه بالصدارة عندما تغلب على ضيفه وجاره خيتافي 1-صفر الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاسباني في كرة القدم.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه إلى مهاجمه الدولي الاوروغوياني لويس سواريس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 20.

وهو الهدف الثامن لسواريس هذا الموسم فلحق بثنائي وصافة لائحة الهدافين الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) وجيرار مورينو (فياريال) بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم سلتا فيغو ياغو أسباس.

وبهدفه الثامن في مبارياته الـ11 الاولى مع أتلتيكو مدريد، عادل سواريس افضل بداية لمهاجم في صفوف الفريق في القرن الحالي والذي سجله الكولومبي راداميل فالكاو عام 2011.

وضغط اتلتيكو مدريد مبكرا بحثا عن التسجيل فسدد الدولي البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس روبن يانييس (6)، ثم حرم القائم الايمن لاعب الوسط الفرنسي توما ليمار من افتتاح التسجيل برده تسديدته القوية بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من كاراسكو (14).

ولم يتأخر أتلتيكو في ترجمة افضليته الى هدف وتحديدا في الدقيقة 20 عندما حرك ليمار ركلة حرة لكاراسكو فرفعها داخل المنطقة ليرتقي لها "الثعلب" سواريس ويتابعها برأسه على يمين الحارس يانييس.

وأهدر أنخل رودريغيس فرصة لادراك التعادل عندما تهيأت أمامه كرة رأسية للمدافع تشابيير إتشيتا تابعها برأسه بسهولة بين يدي الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك (34)، وحذا حذوه إتشيتا عندما تهيأت أمامه كرة بالكعب من خايمي ماتا في نقطة الجزاء فسددها قوية فوق العارضة (36).

وهو الفوز الثالث على التوالي لأتلتيكو مدريد والحادي عشر هذا الموسم فانفرد في الصدارة مؤقتا برصيد 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب الذي يحل ضيفا على إلتشي لاحقا.

ويملك رجال المدرب الأرجنتيني الذي قاد الممثل الثاني للعاصمة مدريد الى الفوز 302 في المباراة الـ500 على رأس إدارته الفنية في مختلف المسابقات، مباراتين مؤجلتين.

- غرناطة يزيد محن فالنسيا -

وزاد غرناطة محن ضيفه فالنسيا عندما تغلب عليه 2-1.

وقلب غرناطة الطاولة على ضيفه فالنسيا الذي كان البادئ بالتسجيل عبر الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة 36، فأدرك أصحاب الارض التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بواسطة البرازيلي روبرت كينيدي، قبل أن يسجلوا هدف الفوز بواسطة خورخي مولينا في الدقيقة 88.

وتلقى فالنسيا ضربتين موجعتين في مدى ثلاث دقائق بطرد مهاجمه دافيد ريميسيرو سالغييرو لتلقيه الانذار الثاني (70)، ولاعب وسطه البرتغالي غونزالو غيديش لتلفظه بكلمة غير لائقة بحق الحكم أدريان كورديرو فيغا (73).

وطرد الحكم مدافع غرناطة البرتغالي دومينغوس دوارتي بعد ثلاث دقائق لتعمده عرقلة البديل مانو فاييخو اثر هجمة مرتدة (76).

واستعاد غرناطة توازنه بعد خسارته امام ريال مدريد صفر-2 في المرحلة الماضية، فحقق الفوز الثالث في مبارياته الاربع الاخيرة والسابع هذا الموسم معززا موقعه في المركز السابع برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي كان سقط في فخ التعادل امام ضيفه ايبار 1-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وألحق غرناطة الخسارة الثالثة بفالنسيا في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والسابعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وتابع سلتا فيغو صحوته بفوزه الصعب على ضيفه هويسكا بهدفين لمانويل نوليتو (33) وياغو أسباس (61) مقابل هدف لخايمي سواني (84).

وانفرد أسباس بصدارة لائحة الهدافين برصيد تسعة أهداف.

وهو الفوز الخامس لسلتا فيغو في مبارياته الست الاخيرة التي لم يتعرض فيها الى الخسارة فعزز موقعه في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، فيما تراجع هويسكا الى المركز الاخير بخسارته اسادسة هذا الموسم حيث تجمد رصيده عند 12 نقطة بفارق الاهداف خلف اوساسونا الذي يستضيف ديبورتيفو الافيس الخميس في ختام المرحلة.

ويلعب الخميس أيضا أتلتيك بلباو مع ريال سوسييداد.

© 2020 AFP