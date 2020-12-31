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أرسنال الإنكليزي يعير كولاشيناتس إلى شالكه الألماني

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يعود كولاشيناتس الى شالكه معارا من ارسنال
يعود كولاشيناتس الى شالكه معارا من ارسنال ادريان دنيس ا ف ب/ارشيف
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لندن (أ ف ب)

وافق الظهير البوسني سياد كولاشيناتس على الانتقال معارا الى صفوف فريقه السابق شالكه الالماني، بحسب ما أعلن الخميس ناديه ارسنال الانكليزي.

وسيعود ابن السابعة والعشرين الى النادي الذي حمل الوانه منذ صغره حتى انتقاله الى "المدفعجية" في 2017.

وتبدأ إعارة كولاشيناتس الذي خاض 113 مباراة مع ارسنال، في الرابع من كانون الثاني/يناير.

وقال المدير التقني في ارسنال البرازيلي إيو لموقع النادي اللندني "يحتاج سياد للعب بانتظام، لذا قررنا سويا ان عودته الى المانيا مع شالكه ستفيده في الوقت الراهن".

تابع "سنبقى على اتصال مع سياد ونتمنى له الناجح لباقي الموسم مع شالكه".

ووصل كولاشيناتس مطلع الاسبوع الى المانيا لانهاء اجراءات انتقاله، فيما اشارت شبكة "سكاي" في المانيا ان ارسنال سيتحمل جزءا من رواتبه.

ويحتل شالكه العريق المركز الاخير راهنا في الدوري الالماني، مع اربع نقاط فقط دون تحقيق اي فوز منذ انطلاق البوندسليغا.

© 2020 AFP

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