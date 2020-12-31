الدوري الاميركي: جيمس اول لاعب في التاريخ يسجل 10 نقاط على الاقل في الف مباراة تواليا

رونالد كورتيس GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس مسجلا احدى سلاته ضد سان انتونيو سبيرز في الدوري الاميركي للمحترفين. 30 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لوس انجليس (أ ف ب)

احتفل نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس بعيد ميلاده السادس والثلاثين بتحقيق انجاز جديد في مسيرته المظفرة عندما بات اول لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة يسجل 10 نقاط على الاقل في الف مباراة على التوالي في الدوري المنتظم ليقود فريقه الى الفوز على سان انتونيو سبيرز 121-107.

وسجل جيمس 26 نقطة وحقق الانجاز لدى تسجيله السلة التي تقدم بها ليكرز بنتيجة 46-37 منتصف الربع الثاني.

وبدأت سلسلة جيمس في 6 كانون الثاني/يناير عام 2007 عندما كان يدافع عن الوان كليفلاند كافالييرز.

وساهم انتوني ديفيس والوافد الجديد الالماني دينيس شرودر بفوز ليكرز ايضا فسجل الاول 20 والثاني 21 نقطة، كما خاض ويسلي ماتيوز افضل مباراة له منذ الانتقال الى صفوف ليكرز وسجل 18 نقطة جميعها من رميات ثلاثية.

ونهض ميامي هيت من خسارته القياسية بفارق 47 نقطة امام ميلووكي باكس في مباراته الاخيرة وتغلب على المنافس ذاته بنتيجة 119-108.

وكان باكس الحق بميامي خسارة فادحة 144-97 في مباراة سجل فيها الفائز 29 رمية ثلاثية قبل يومين.

وكان السلوفيني غوران دراغيتش افضل مسجل في صفوف ميامي الذي حل وصيفا الموسم الماضي بتسجيله 26 نقطة واضاف زميلاه بام اديبايو 22 نقطة و8 متابعات و10 تمريرات حاسمة، وتايلر هيرو 21 نقطة و15 متابعة.

وكان باكس في طريقه الى تجديد فوزه على ميامي عندما تقدم عليه بفارق 14 نقطة في الربع الثالث لكن ميامي نجح في العودة في المباراة ويخرج فائزا.

وحقق نجم باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو "تريبل دبل" بتسجيله 26 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

والحق بروكلين نتس الخسارة الاةولى باتالانتا هوكس هذا الموسم بفوزه عليه 145-141 بفضل 33 نقطة لكيفن دورانت و25 لكايري ايرفينغ بينها 17 في الربع الاخير.

وتغلب بوسطن سلتيكس على ممفيس غريزليز 126-107 بفضل 42 نقطة لجايلين براون (رقم قياسي شخصي).

في المقابل، قاد كواهي لينارد فريقه لوس انجليس كليبرز الى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 128-105 بتسجيله 28 نقطة.

وكان لينارد يخوض اول مباراة له بعد غياب عن المباراتين الاخيرتين لاصابة في فمه اثر تلقيه كوعا وقد ارتدى قناعا واقيا.

وفي مباراة اخرى، تغلب تشارلوت هورنتس على دالاس مافريكس 118-99.

© 2020 AFP