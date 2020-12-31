بطولة إسبانيا: فوز أول لسوسييداد في سبع مباريات

اندر غيلينيا ا ف ب

كريستيان بورتوغيس (ثاني من اليمين) يحتفل بتسجيل هدف الفوز لريال سوسييداد على اتلتيك بلباو في الدوري الاسباني لكرة القدم في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

حقق ريال سوسييداد فوزه الاول في سبع مباريات بتغلبه على جاره الباسكي ومضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر، الخميس في المرحلة 16 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وحسم هدف لاعب الوسط الهجومي كريستيان بورتوغويس "بورتو" المباراة مبكرا في الدقيقة الخامسة على ملعب "سان ماميس".

وبعد بداية رائعة تصدر فيها الدوري، تراجع سوسييداد مع ثلاثة تعادلات وثلاث خسارات في مبارياته الست الاخيرة في الدوري.

ووضعه فوزه في المركز الثالث مع 29 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن اتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب ثلاث مباريات اقل. فيما يحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثاني مع 33 نقطة من 16 مباراة.

في المقابل، يحتل اتلتيك بلباو المركز الثاني عشر. ويلعب في وقت لاحق اوساسونا مع ديبورتيفو الافيس.

© 2020 AFP