بطولة إيطاليا: إعارة جديدة لناينغولان إلى كالياري

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روما (أ ف ب)

سيخوض لاعب الوسط البلجيكي المخضرم رادجا ناينغولان اعارة جديدة مع كالياري الايطالي قادما من نادي إنتر، بحسب ما أعلن فريق جزيرة سردينيا الخميس.

وبعد خوضه الموسم الماضي معارا الى كالياري، سيمضى اللاعب المشاكس فترة جديدة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال النادي انه يتشارك مع اللاعب الدولي السابق "علاقة صلبة".

تابع "صلبة لدرجة انه في يوم حار من اغسطس (آب)، تمنى الجميع الا يكون يوم الوداع عندما قام البلجيكي، السرديني بالتبني، بافراغ خزانته في أسيمينيلو".

وحمل ناينغولان (32 عاما و30 مباراة دولية)، المكنى "نينجا"، ألوان كالياري بين 2010 و2014، ما مهد له بالانتقال الى اندية ابرز على غرار روما وانتر.

ويحتل كالياري راهنا المركز 15 في الدوري بعد 14 مرحلة.

© 2020 AFP