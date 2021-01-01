اصابة النروجي الدولي العبدلاوي بجروح خطيرة في وجهه وعينيه

ليندساي بارنبي ا ف ب

لقطة للمدافع النروجي الدولي عمر العبدلاوي في صفوف فريقه السابق اولمبياكوس اليوناني في دوالدوري الاوروبي.

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اسطنبول (أ ف ب)

اصيب مهاجم غلطة سراي التركي النروجي الدولي عمر العبدلاوي بجروح خطيرة في وجهه وعينيه بسبب مفرقعات نارية خلال احتفالات نهاية السنة بحسب ما اعلن طبيبه وناديه الجمعة.

وقال الطبيب وداد كايا من مستشفى ليف حيث يخضع اللاعب للعلاج "وصل العبدلاوي الى المستشفى مساء الخميس. هو مصاب في عينيه. قمنا بالاستعانة بطبيب تجميل ومجموعة من اطباء العيون".

ولم يفقد العبدلاوي النظر، لكن احدى عينيه تعرضت لأذى اكبر من الاخرى" مشيرا الى انه "في حالة افضل اليوم" لكن من المبكر الحكم على العواقب على المدى البعيد. كما رفض تحديد موعد لعودة اللاعب الى الملاعب.

اما رئيس نادي غلطة سراي مصطفى شينغيز الذي قام بزيارة اللاعب في المستشفى فقال في تصريحات نقلتها الصحف المحلية الجمعة "لا شك بان اللاعب تعرض لصدمة، لكنه في حالة ذهنية جيدة".

وتابع "حالته الصحية تتحسن ويجب ان نتحلى بالامل. اعتقد بانه يتعين علينا الانتظار من اسبوع الى اسبوعين لكي تتكون لدينا فكرة افضل عن وضعه".

وبحسب الصحف التركية، اصيب اللاعب اصيب عندما انفجرت احدى المفرقعات النارية بين يديه في منزله خلال احتفالات نهاية العام 2020.

وقام مدرب غلطة سراي فاتح تيريم وقائد الفريق اردا توران بزيارة اللاعب المغربي الاصل (29 عاما) الذي انضم الى غلطة سراي مطلع الموسم الحالي بعد ان دافع عن الوان ناديي مانشستر سيتي الانكليزي واولمبياكوس اليوناني.

وابتعد العبدلاوي عن الملاعب لاسابيع عدة اواخر تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الاول/ديسمبر لاصابته بفيروس كورونا المستجد.

© 2021 AFP