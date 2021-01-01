الدوري الاميركي للمحترفين: سيكسرز يلحق الخسارة الاولى بماجيك

أليكس مينديز غيتي/ا ف ب

نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد (يمين) يتعرض لعرقلة من لاعب اورلاندو ماجيك المونتينيغري نيكولا فوتشينيتش في مباراة الفريقين في الدوري الاميركي للمحترفين في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020.

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لوس انجليس (أ ف ب)

ألحق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الخسارة الاولى هذا الموسم بأورلاندو ماجيك عندما تغلب عليه 116-92 في عقر داره على ملعب "أمواي سنتر" أمام 3 آلاف متفرج الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان ماجيك آخر فريق لم يتعرض الى الخسارة في الدوري حيث استهله بأربعة انتصارات متتالية في أفضل بداية في تاريخ النادي، قبل أن يسقط أمام سيكسرز الذي انتزع منه صدارة المنطقة الشرقية، في مباراة نجح خلالها الضيوف في تسجيل 15 رمية ثلاثية.

ويدين سيكسرز بفوزه الرابع في 5 مباريات هذا الموسم إلى الثلاثي الكاميروني جويل إمبيد صاحب 21 نقطة جميعها في الأرباع الثلاثة الأولى، مع تسع متابعات، وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت ووريرز، حيث سجل 21 نقطة أيضا بينها خمس ثلاثيات من أصل سبع محاولات، وتوبياس هاريس الذي أضاف 20 نقطة، بينها ثلاث ثلاثيات، مع تسع متابعات.

وضرب الضيوف بقوة في الشوط الاول وأنهوه في صالحهم بفارق 37 نقطة (75-40)، بعدما كسبوا الربع الاول بفارق 16 نقطة (38-22) والثاني بفارق 19 نقطة (37-18).

وفرض اصحاب الارض افضلية نسبية في الربعين الاخيرين (29-23 و23-18 على التوالي) من دون ان ينجحوا في تفادي الخسارة الاولى.

وقال كوري "قمنا بعمل جيد في تحريك الكرة والرميات الثلاثية. نعلم أن لدينا الكثير من الإمكانات والطرق للتطور، ولكن أن تكون غلتك 4 انتصارات وخسارة واحدة، أمر جيد بالفعل".

ومن بين الثلاثيات الـ15 لفيلادلفيا، أعلى غلة له هذا الموسم، كانت واحدة للاسترالي بن سيمونز هي الثالثة فقط في مسيرته الاحترافية.

وأنهى سيمونز المباراة بتسع نقاط و10 متابعات بينها 8 دفاعية.

في المقابل، كان المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أفضل مسجل في صفوف أورلاندو ماجيك برصيد 19 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف البديل كول أنتوني 16 نقطة مع سبع متابعات.

وفي باقي المباريات، فاز تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 100-83، وهيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 122-119، وانديانا بايسرز على كليفلاند كافالييرز 119-99، وخسر يوتا جاز امام فينيكس صنز 95-106، وأوكلاهوما سيتي ثاندر امام نيو أورليانز بيليكانز 80-113، وواشنطن ويزاردز امام شيكاغو بولز 130-133.

© 2021 AFP