بطولة المانيا: هالاند يعود الى بوروسيا دورتموند مع استئناف الدوري اثر استراحة قصيرة

اينا فاسبندر POOL/ا ف ب/ارشيف

سجل النروجي ارليغ هالاند 10 اهداف في المباريات الثماني التي خاضها مع دورتموند في الدوري هذا الموسم.

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برلين (أ ف ب)

من المتوقع أن يعود النجم النروجي الشاب ارلينغ هالاند الى صفوف فريقه بوروسيا دورتموند بعد غيابه قرابة شهر عن الملاعب بسبب الاصابة، من أجل قيادته الى المركز الرابع على حساب ضيفه فولفسبورغ الاحد في أبرز مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

غاب المهاجم الواعد عن آخر اربع مباريات في البوندسليغا وسبع في جميع المسابقات بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية مطلع كانون الاول/ديسمبر.

إلا أن ابن الـ20 عامًا انخرط في التمارين هذا الاسبوع وأكد المدير الرياضي في النادي الاسود والاصفر مايكل تسورك أنه سيعود الى الملاعب مع نهايته.

وقال تسورك "عملية تعافي ارلينغ جرت بشكل جيد. نعمل على فرضية انه سيكون قادرًا على اللعب امام فولفسبورغ".

وتعتبر عودة هالاند مهمة جدًا للفريق الذي عانى بغيابه من سوء النتائج حيث اكتفى بفوز واحد في الدوري مقابل تعادل وهزيمتين آخرهما امام اونيون برلين، ما جعله يتراجع الى المركز الخامس بفارق ثماني نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ ونقطتين عن فولسفبورغ.

وأقال دورتموند مدربه السويسري لوسيان فافر منتصف الشهر الفائت بعد الخسارة المدوية على ارضه امام الوافد الجديد شتوتغارت بنتيجة 1-5، ليتولى المهام المدرب المؤقت إدين ترزيتش.

وفي حال الخسارة امام فولفسبورغ، سيتلقى بطل المانيا عامي 2011 و2012 الهزيمة الرابعة تواليًا على ارضه في الدوري للمرة الاولى منذ 20 عامًا.

وقال هالاند الذي سجل 17 هدفًا في 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم "الامر الاهم هو أن نبدأ جيدًا ونختتم جيدًا".

في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، استراحت غالبية اندية البوندسليغا قرابة الاسبوع بعد ان خاضت مباريات ضمن منافسات الكأس قبل يومين من عيد الميلاد، وذلك في أقصر استراحة شتوية في تاريخ الدوري.

لكن بعد أن تأجلت مباراة بايرن ميونيخ في الكأس الى مطلع العام الجديد، سيدخل الى مباراته ضد ضيفه الجريح ماينتس الاحد مستريحًا اسبوعًا اضافيًا حيث من غير المتوقع ان يواجه صعوبة لحصد النقاط الثلاث.

ويحتل ماينتس وصافة القاع من دون فوز في آخر ست مباريات ما أدى الى اقالة مدربه يان-موريتس ليختي ومديره الرياضي في 28 كانون الاول/ديسمبر، على ان يتولى مدرب هادرسفيلد الانكليزي يان سيورت المهام مؤقتًا حيث ستكون البداية امام العملاق البافاري.

كما حدثت تغييرات مع المتذيل شالكه بتولي المدرب الجديد السويسري كريستيان غروس المهام في مباراته الاولى ضد المضيف هرتا برلين السبت، حيث سيسعى لوضع حد لسلسلة من 29 مباراة من دون فوز.

ولم يحقق بطل المانيا في سبع مناسبات اي انتصار منذ قرابة العام وتحديدًا منذ كانون الثاني/يناير الفائت، وهو على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم تاسمانيا برلين السيئ لسلسلة من 31 مباراة من دون فوز حققه في العام 1966.

- نوير لمعادلة كان؟ -

بعد نيله مؤخرًا جائزة "أفضل" حارس مرمى في العالم لعام 2020 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يجد مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونيخ نفسه مجددًا على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي في النادي لعدد المباريات بشباك نظيفة والذي يحمله الاسطورة اوليفر كان (196).

ويطارد نوير هذا الرقم منذ اكثر من شهرين في ظل الاداء الدفاعي السيئ لابطال اوروبا، إذ في حال فشل في تحقيق هذا الرقم القياسي ضد ماينتس، ستهتز شباك نوير للمباراة التاسعة تواليًا في الدوري للمرة الثانية فقط في مسيرته مع الفريق.

- احصاءات مهمة -

150: سيحتفل لايبزيغ بمباراته رقم 150 في البوندسليغا عندما يواجه مضيفه شتوتغارت السبت. حقق الفوز في 80 مباراة وهو رقم قياسي في الدوري الالماني في 149 مباراة.

10: سجل هالاند 10 اهداف في المباريات الثماني التي خاضها مع دورتموند في الدوري هذا الموسم.

© 2021 AFP