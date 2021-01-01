بطولة ايطاليا: اصابة النيجيري اوسيمهن بفيروس كورونا

فيليبي مونتيفورتي ا ف ب

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ميلانو (أ ف ب)

اعلن نادي نابولي الايطالي الجمعة عن اصابة مهاجمه النيجيري فيكتور اوسيمهن بفيروس كورونا المستجد لدى عودته الى ايطاليا.

وغاب المهاجم البالغ من العمر 21 عاما عن الملاعب من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اصابة بخلع في كفته تعرض له خلال تواجده مع منتخب بلاده لخوض تصفيات كاس الامم الافريقية.

وقال النادي الجنوبي في بيان "يستطيع نابولي تأكيد اصابة فيكتور اوسيمهن بوباء كورونا المستجد لدى عودته الى ايطاليا".

واضاف "لا يعاني اوسيمهن حاليا من اي عوارض ولم يخالط اي من لاعبي الفريق".

وعاد اوسيمهن الى ايطاليا قادما من بلجيكا حيث سمح له ناديه متابعة علاجه.

وكان نابولي انفق مبلغا قياسيا للنادي من اجل التعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي من نادي ليل الفرنسي في صفقة بلغت 80 مليون يورو في عقد لمدة خمس سنوات مطلع الموسم الحالي.

وسجل اوسيمهن هدفين في ست مباريات لكنه غاب عن الملاعب منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بداعي الاصابة.

ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الايطالي وهو سيواجه كالياري الاحد لدى استئناف النشاط المحلي بعد توقف قصير خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

© 2021 AFP