تراجع سوق السيارات الفرنسي عام 2020 إلى مستواه في 1975

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باريس (أ ف ب)

تسببت الأزمة الصحية في انهيار سوق السيارات الفرنسية بنسبة 25,5 في المئة في العام 2020، متراجعا إلى المستوى الذي سجله في العام 1975، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الجمعة.

قالت لجنة مصنعي السيارات الفرنسيين، وهي النقابة التي تمثل شركات السيارات، إنه تم طرح حوالى 1,65 مليون سيارة جديدة في السوق العام الماضي، مقابل 2,2 مليون عام 2019.

وقال مدير الاتصالات في اللجنة فرانسوا رودييه لوكالة فرانس برس إنه حتى "خلال أزمتي التسعينات والعقد الأول من القرن الحالي، لم نتراجع عن 1,7 مليون" سيارة.

وكان القطاع ضحية توقف الامتيازات والمصانع خلال الإغلاق الأول في الربيع الذي فرض لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي جعلت المستهلكين في موقف ترقب في خضم أزمة اقتصادية خطيرة.

وحافظت الشركات المصنعة الفرنسية "بي إس آ" (بيجو وسيتروين وأوبل") ورينو، على أداء أفضل نسبيا، لكنهما خفضا عمليات التسليم بنسبة 25,1 في المئة و24,9 في المئة على التوالي مقارنة بالعام 2019، في حين أن الشركات الاجنبية شهدت تراجعا في عملياتها بنسبة 26,1 في المئة، وفقا للجنة.

© 2021 AFP