تشييع عائلي لبيار كاردان في باريس

جوزيب لاغو ا ف ب/ارشيف

المصمم الفرنسي بيار كاردان في برشلونة في 28 كانون الثاني/يناير 2012

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باريس (أ ف ب)

يتوقع أن تكون مراسم تشييع المصمم الفرنسي بيار كاردان الذي توفي الثلاثاء محصورة بالعائلة، على ما كشف النعي الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الخميس، وسيقام التشييع في باريس لكنّ تاريخه لم يُعلّن.

وجاء في النعي أن "مراسم التشييع ستقام في مقبرة مونمارتر في الدائرة السادسة عشرة من باريس وستكون خاصة بالعائلة، وتتبعها مواراة جثمان الراحل في الثرى".

ولم تعلن العائلة الموعد الدقيق للتشييع. وقال مصدر قريب منها لوكالة فرانس برس ان قداسا تذكاريا سيقام أواخر كانون الثاني/يناير في العاصمة.

وكان كاردان المولود لمهاجرين إيطاليين والذي أصبح رجل أعمال ذائع الصيت عالمياً، توفي الثلاثاء عن 98 عاما في المستشفى الأميركي في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية.

© 2021 AFP