ميزانية سلطنة عمان للعام 2021 تلحظ عجزا بقيمة 5,7 مليارات دولار

محمد محجوب ا ف ب/ارشيف

امرأة تضع كمامة تتبضع في سوبرماركت في مركز تجاري في مسقط عاصمة سلطنة عمان في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2020

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مسقط (أ ف ب)

كشفت سلطنة عمان الجمعة عن ميزانيتها للعام 2021 التي تلحظ عجزا بقيمة 2,24 مليار ريال (5,7 مليارات دولار) رغم خفض الانفاق بنسبة 14 %.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية (الرسمية) أن جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 هي 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19 % عن ميزانية 2020. واحتسبت الحكومة في تقديرات الميزانية سعر النفط على أساس 45 دولارا للبرميل.

أما النفقات فحددت ب10,88 مليارات ريال أي أقل بنسبة 14 % عن 2020.

وستمول السلطنة نسبة 73 % من العجز -أي مبلغ 1,6 مليار ريال- من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بحوالى 600 مليون ريال، عبر السحب من الاحتياطيات المالية.

ولا يتجاوز انتاج سلطنة عمان من النفط مليون برميل يوميا وهي غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك).

وهي عانت على غرار الدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط من تدني الطلب المتواصل الذي زادت من حدته جائحة كوفيد-19.

وسجلت في سلطنة عمان البالغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، 130 ألف إصابة بكوفيد-19 تسببت بوفاة 1500 شخص.

© 2021 AFP