نيمار يسخر من تقارير استضافته 500 شخص في حفلة ضخمة ليلة رأس السنة

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

سخر البرزيلي نيمار نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم من التقارير التي تحدثت عن استضافته لحفلة ضخمة ليلة رأس السنة بحضور اكثر من 500 شخص رغم القيود المفروضة في البرازيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بنشره عبر حسابه على انستاغرام فيديو يظهر التحضيرات لما وصفه بـ"العشاء البسيط" مع العائلة والاصدقاء.

واجه الدولي البرازيلي انتقادات لاذعة بسبب التقارير التي أفادت أنه يخطط لإقامة احتفالات صاخبة لمدة أسبوع لمئات الأشخاص في فيلته الفاخرة في ضواحي ريو دي جانيرو.

لكنه نشر عبر انستاغرام قبل ساعات من منتصف الليل في بلاده عبر خاصية الـ"ستوريز" فيديوهات تظهر تحضيراته لامسية وصفها بصغيرة الحجم، حيث ظهر فيديو لطاولة عشاء مزينة بزهور بيضاء تتسع لقرابة 40 شخصًا تفصل بين كل شخصين كرسي فارغة من اجل التباعد الاجتماعي.

وقال في الفيديو "زينة رائعة لهذا العشاء الصغير والجميل في المنزل، مع تباعد اجتماعي".

وتابع بضحكة ساخرة "وهو ليس لـ500 شخصًا، حسنًا؟" وأردف بجملة مرفقة "تباعد اجتماعي وفحوصات للجميع".

ونشر في وقت سابق فيديو له ولابنه يخضعان لفحص الكشف عن كوفيد-19 حيث كشف نيمار انه "الفحص رقم 50" الذي يخضع له.

وتجنب لاعب برشلونة الاسباني السابق الذي غاب عن المنافسات منذ 13 كانون الاول/ديسمبر بسبب تعرضه لاصابة في مباراة ليون، التعليق على الشائعات التي تحدثت عن الحفلة الصاخبة في بلدة مانغاراتيبا.

وكان أسيلمو غويش، الصحافي في صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، كشف ان نيمار سيستضيف 500 شخص في حفلة لمدة أسبوع في فيلته الفاخرة على شاطىء البحر بالقرب من ريو دي جانيرو، بدأت السبت الفائت وتستمر حتى يوم رأس السنة، زعمًا أنه قام بتركيب معدات عازلة للصوت في محاولة لتجنب مضايقة جيرانه.

ولم يكن غويش الوحيد الذي كشف عن حفلة نيمار، بل قام ليو دياش، الصحافي في موقع "متروبوليس" المعروف بمقالاته حول المشاهير، بتسمية الفنانين الذين سيؤدون في حفلة نجم برشلونة الإسباني السابق، بينهم لودميلا وويسلي سافاداو.

وزُعم أن رجال الأمن في فيلا نيمار سيصادرون الهواتف المحمولة الخاصة بالضيوف على الباب لمنع وصول أي دليل عن الحفلة الى وسائل التواصل الاجتماعي.

وعانت البرازيل من ثاني أكبر عدد وفيات في العالم نتيجة فيروس "كوفيد-19" حيث تجاوز العدد 195 ألف شخص من أصل أكثر من 7,5 مليون إصابة.

وأصدرت شركة "أجينسيا فابريكا" المتخصصة بتنظيم الحفلات، بيانا تؤكد فيه أنه تم التواصل معها لتنظيم حفلة ليلة رأس السنة في منطقة كوستا فيردي حيث تقع فيلا نيمار، بحضور "حوالي 150 شخصا... مع احترام جميع القواعد الصحية التي تحددها الهيئات العامة".

لكن محامو نيمار نفوا أنه تم التخطيط لحفلة أو أن الحدث الذي تنظمه "أجينسيا فابريكا" له علاقة بنجم كرة القدم، وقالوا لوكالة فرانس برس "لا! هذا حدث خاص بفابريكا. لا علاقة له بنيمار".

وتقع فيلا نيمار في مانغاراتيبا، وهي بلدة صغيرة تتميز بمنتجعاتها الساحلية الفاخرة في ولاية ريو دي جانيرو.

وناشد مجلس المدينة السكان البالغ عددهم 41 ألفا عدم إقامة حفلات رأس السنة وأقاموا حواجز لمنع تجمع الناس.

وقال مجلس المدينة في بيان أرسل الى وكالة فرانس برس "ليس لدينا أي معلومات عن هذه الحفلة".

وتقع فيلا نيمار على قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم مهبط للطائرات المروحية وملاعب رياضية ومنتجعا صحيا وساونا وصالونا للتدليك وصالة للألعاب الرياضية، إضافة الى أماكن لتناول الطعام.

© 2021 AFP