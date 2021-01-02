الأرجنتيني بوكيتينو مدربا لنادي باريس سان جرمان الفرنسي (رسمي)

اندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي السبت، وكما كان متوقعا، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بدلا من المدرب الالماني توماس توخل المقال من منصبه رسميا مطلع الاسبوع.

كتب حامل لقب الدوري ووصيف دوري ابطال اوروبا على موقعه الرسمي "وقع المدرب الارجنتيني عقدا حتى 30 حزيران/يونيو 2022 زائد سنة كخيار إضافي".

وبوكيتينو الحر منذ اقالته من تدريب توتنهام الانكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، سيشرف الاحد على التمارين الأولى لفريق العاصمة، بعد توقف دام نحو اسبوعين بسبب العطلة الشتوية.

قال قلب الدفاع السابق البالغ 48 عاما في بيان النادي "أنا سعيد جدا ويشرفني ان اصبح المدرب الجديد لباريس سان جرمان".

تابع بوكيتينو الذي حمل الوان سان جرمان بين عامي 2001 و2003 "كما تعلمون، يحتل هذا النادي موقعا مميزا في قلبي. احتفظ بذكريات رائعة، خصوصا الاجواء الفريدة لبارك دي برانس (ملعب النادي). أعود اليوم إلى ناد يملك طموحات كبيرة وتواضعا واتوق للعمل مع لاعبين من الاكثر موهبة في العالم".

اضاف "يملك هذا الفريق قدرات رائعة وساقدم كل شيء مع جهازي الفني لتحسين نتائج سان جرمان في كل المسابقات. كما سنقوم بكل شيء، لمنح فريقنا هوية اللعب القتالي والهجومي التي احبها دوما الجمهور الباريسي".

ويخوض اولى مبارياته في الدوري في 6 الجاري على ارض سانت اتيان في المرحلة 18.

ولم يرفع بوكيتينو الذي اشرف على توتنهام بين 2014 و2019 أي لقب كمدرب، لكنه قاد توتنهام ألى وصافة الدوري الانكليزي 2017 ووصافة دوري ابطال اوروبا 2019.

يحمل معه سمعة المدرب المتفاني بعمله والمتطلب كثيرا من ناحية اللياقة البدنية للاعبيه. وكان قد وصل إلى باريس الجمعة مع مساعديه خيسوس بيريس وميغل داغوستينو.

© 2021 AFP