الدوري الأميركي للمحترفين: دونتشيتش يقود دالاس إلى تخطي الوصيف

كيفن سي كوكس غيتي/غيتي عبر اف ب

قاد دونتشيتش دالاس الى الفوز على ميامي هيت وصيف الموسم الماضي

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 27 نقطة و15 متابعة ليقود فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز على ضيفه ميامي هيت وصيف الموسم الماضي 93-83، الجمعة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتفوّق دونتشيتش على مواطنه غوران دراغيتش (10 نقاط) لاعب ميامي الذي عانى مع زملائه في التسديد من خارج القوس على ملعب "أميريكان إيرلانز أرينا" في دالاس، تكساس.

وهذه المرة الاولى من اصل ثلاث مواجهات، يتفوّق دونتشيتش على الجناح دراغيتش، لينجح دالاس بتحقيق فوزه الاول على هيت بعد 6 خسارات متتالية.

ومن اصل 33 رمية من خارج القوس، نجح لاعبو ميامي في اسقاط الكرة 7 مرات فقط، ليتكرر ما حصل لنيويورك نيكس الخميس، عندما سجل 3 فقط من 36 محاولة خلال خسارته أمام تورونتو رابتورز.

وأهدر ميامي أول 14 محاولة ثلاثية، وانتظر حتى الربع الثالث لينجح في أولى محاولاته عبر دنكان روبنسون.

في المقابل، اسقط دالاس 12 ثلاثية من 37 محاولة.

وانعكس اداء نجم ميامي الخارق جيمي باتلر على نتيجة فريقه، اذا اكتفى احد افضل لاعبي الادوار الاقصائية في الموسم الماضي بتسجيل نقطتين فقط. وعاد باتلر بعد غياب مباراتين لاصابته بالتواء في كاحله الايمن.

والى نقطتيه، التقط 3 متابعات ولعب كرتين حاسمتين في 27 دقيقة.

وحمل زميله باك أديبايو العبء بتسجيله "دابل دابل" للمرة الثانية تواليا مع 19 نقطة و11 متابعة، كما سرق اربع كرات.

ولدى الطرف الفائز، سجل تيم هاردواي جونيور 18 نقطة، ولاعبا هيت السابقان جوش ريتشاردسون 11 نقطة وجيمس دونسون 8 نقاط، فيما كان حضور دوريان فيني-سميث قويا مع 12 نقطة.

© 2021 AFP