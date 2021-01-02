بطولة إنكلترا: توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات وسون يسجل هدفه المئة في صفوفه

اندي راين تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجما توتنهام هاري كاين (يسار) والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين يحتفلان بهز شباك ليدز يونايتد (3-صفر) في الدوري الانكليزي في الثاني من كانون الثاني/يناير 2021.

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لندن (أ ف ب)

سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين هدفه المئة في صفوف توتنهام في مختلف المسابقات ليقوده الى فوز صريح على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة، هو الاول له في خمس مباريات، السبت في المرحلة السابعة عشرة من بطولة انكلترا في كرة القدم.

وكان قائد توتنهام هاري كاين افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 29، واضاف سون الثاني بعد تمريرة حاسمة من الأول (43)، فيما سجل المدافع البلجيكي طوبي ألدرفيريلد الثالث بضربة رأسية (50).

- "فخور بالهدف المئة" -

ورفع سون رصيده من الاهداف الى 12 في الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر، وكاين الى 10 اهداف هذا الموسم والى 169 هدفا في مختلف المسابقات مع فريقه منذ بدايته معه في ايلول/سبتمبر 2015.

وعلق سون على إنجازه قائلا "إنه إنجاز رائع وكبير، لا أملك الكلمات المناسبة للحديث عنه، لكن الفضل يعود إلى زملائي والجمهور وأنا فخور وسعيد ببدء السنة الجديدة بتسجيل الهدف المئة مع فريقي".

وأضاف "كنا مطالبين بتحقيق الفوز وفوز كبير أيضا وذلك لم يكن سهلا. كانت الامور صعبة في الاونة الاخيرة وتنفسنا الصعداء ببدء السنة بهذا الفوز الكبير وهذا مهم جدا خصوصا واننا لم نكن سعداء بسبب اهدارنا نقاطا ثمينة في المراحل الماضية، ربما في بعض المباريات لم نقتل النتيجة ودفعنا الثمن غاليا لكن ذلك كان درسا بالنسبة لنا وتعلمنا منه واظهرنا ذلك بشكل واضح اليوم".

وهو الفوز الأول لتوتنهام بعد تعادلين وخسارتين وتحديدا منذ تغلبه على جاره اللندني ارسنال 2-صفر في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، والثامن هذا الموسم.

ورفع توتنهام رصيده الى 29 نقطة وانتزع المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف من ليستر سيتي الذي يحل ضيفا على نيوكاسل الاحد، وايفرتون الذي خسر امام وست هام صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، مع مباراة مؤجلة ضد فولهام كانت مقررة الاربعاء الماضي وذلك بسبب حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الاخير والتي ارتفعت صباح السبت وأدت الى تأجيل مباراته ضد مضيفه بيرنلي التي كانت مقررة الأحد.

في المقابل، توقفت صحوة ليدز يونايتد عند فوزين متتاليين، آخرهما كان كاسحا على مضيفه وست بروميتش البيون 5-صفر الثلاثاء، فمني بخسارته الثامنة ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان ليدز يونايتد البادئ بالتهديد والاقرب لافتتاح التسجيل عبر المقدوني إزغيان أليوسكي بتسديدة من مسافة قريبة (4).

وانتظر توتنهام الدقيقة 15 لتهديد مرمى ضيوفه بتسديدة قوية لكاين من مسافة قريبة فوق العارضة (15)، واخرى للاعب الوسط الدولي الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ بين يدي الحارس الفرنسي إيلان ميلييه (21).

وحصل توتنهام على ركلة جزاء اثر عرقلة الهولندي ستيفن بيرغفين داخل المنطقة من أليوسكي، فانبرى لها الاختصاصي كاين بيمناه في منتصف المرمى مفتتحا التسجيل (29).

وهو الفريق الـ30 الذي ينجح كاين في هز شباكه في الدوري الممتاز في إنجاز للاعب انكليزي.

وأهدر بيرغفين فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الويلزي بن ديفيس فاستدار حول نفسه امام المرمى وسددها قوية بيمناه فوق العارضة (35).

وكاد جاك هاريسون يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (41).

وعزز سون تقدم توتنهام بهدف ثان عندما استغل تمريرة من كاين داخل المنطقة تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (43).

- مورينيو فهم الخصم -

وأنقذ ميلييه مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية لمواطنه تانغي ندومبيلي وحولها الى ركنية انبرى لها سون وسجل منها الدفيريلد الهدف الثالث بضربة رأسية(50).

وتابع بيرغفين سلسل اهدار الفرص عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من سون فتوغل داخلى المنطقة وسددها في جسم ميلييه (61).

وخسر توتنهام جهود مدافعه الايرلندي مات دوهيرتي لطرده بالانذار الثاني (90+2).

واشاد مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو باداء فريقه بقوله "النقاط الثلاث في غاية الاهمية. اعتقد باننا فهمنا جيدا كيف يمكن للفريق المنافس ان يؤذينا وكيف يمكن ان نؤذيه. من هذه الناحية انا سعيد جدا لكني اعتقد ايضا انه باستطاعتنا تقديم المزيد".

ونوه بالثنائي سون وكاين بقوله "يزخر الدوري الانكليزي الممتاز بلاعبين جيدين كثيرين حتى في الاندية التي لا تملك لاعبين كبار. لكن يمكن القول بان الثنائي سون وكاين يقوم بعمل مميز هذا الموسم".

ويلعب لاحقا كريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد، وبرايتون مع ولفرهامبتون، ووست بروميتش ألبيون مع أرسنال.

ويلعب الأحد أيضا تشلسي مع مانشستر سيتي، على ان تختتم المرحلة الاثنين بلقاء ساوثمبتون مع ليفربول.

© 2021 AFP