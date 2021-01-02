بطولة انكلترا: توتنهام يتنقد خرق نجومه للبروتوكول الصحي لـ"كوفيد-19"

مايك هويت تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم توتنهام الدولي الارجنتيني اريك لاميلا خلال المباراة ضد برايتون في الدوري الانكليزي في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

أدان نادي توتنهام الانكليزي لكرة القدم السبت خرق لاعبيه الارجنتينيين إريك لاميلا وجيوفاني لو سيلسو والاسباني سيرخيو ريغيلون بروتوكولات فيروس كورونا المستجد بعد رصدهم في حفل كبير.

وتم تصوير نجوم توتنهام لاميلا ولو سيلسو وريغيلون في تجمع خلال فترة عيد الميلاد. وكان لاعب وست هام يونايتد الارجنتيني الاخر مانويل لانسيني حاضرا أيضا في الحفل، في خرق للإرشادات الحكومية المنصوص عليها في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي لا تسمح للذين يعيشون في مناطق المستوى الرابع من الخطورة، ومنها لندن، بالاختلاط مع أي شخص خارج منزلهم في أعياد الميلاد.

وتم تداول الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يتخذ توتنهام إجراءات تأديبية بعد إصدار توبيخ غاضب على سلوك اللاعبين.

وغاب لاميلا عن تشكيلة النادي اللندني في مباراته ضد ليدز السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري، فيما جلس ريغيلون على مقاعد البدلاء، وغاب لو سيلسو بسبب الإصابة.

وقال توتنهام في بيان "نشعر بخيبة أمل شديدة وندين بشدة هذه الصورة التي تظهر بعض لاعبينا مع العائلة والأصدقاء معًا في عيد الميلاد، خاصة وأننا نعرف التضحيات التي قدمها الجميع في جميع أنحاء البلاد للبقاء بأمان خلال فترة الأعياد".

وأضاف "القواعد واضحة، ولا توجد استثناءات، ونذكر بانتظام جميع لاعبينا وموظفينا بأحدث البروتوكولات ومسؤولياتهم للالتزام وتقديم المثل".

وتابع "سيتم التعامل مع الأمر داخليا".

يذكر انها ليست المرة الأولى التي يخرق فيها لاعبو توتنهام قواعد الحجر الصحي حيث كانت هناك عدة حوادث خلال العزل التام الاول في الربيع الماضي.

وشوهد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو يخرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة عندما التقى بلاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي حتى ولو حافظا على المسافة الآمنة. كما شوهد لاعبان آخران من سبيرز هما الكولومبي دافينسون سانشيز وراين سيسينون يركضان جنبًا إلى جنب.

كما ونشر العاجي سيرج اورييه فيديو له على انستاغرام وهو يركض الى جانب زميله لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو.

كما ذكّر نادي وست هام يونايتد لاعبه لانسيني بمسؤولياته. وقال متحدث باسم وست هام: "لقد وضع النادي أعلى المعايير الممكنة من خلال بروتوكولاته وإجراءاته المتعلقة بـ+كوفيد-19+، لذلك نشعر بخيبة أمل بعلمنا بأفعال مانويل لانسيني".

واضاف "تم التعامل مع الامر داخليا وتم تذكير مانويل بمسؤولياته بشدة".

© 2021 AFP