بطولة ايطاليا: انترميلان يتصدر بعد فوز ساحق على كروتوني

ميغيل ميدينا ا ف ب

مهاجم انترميلان الارجنتيني لاوتارو مارتينيس محتفلا بتسجيل هدفه الثالث والخامس لفريقه في مرمى كروتوني في الدوري الايطالي. 3 كانون الثاني/يناير 2020

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روما (أ ف ب)

سحق انترميلان ضيفه كروتوني 6-2 الاحد بينها ثلاثية لنجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيس لينفرد بصدارة بطولة ايطاليا لكرة القدم موقتا.

ورفع انترميلان رصيده الى 36 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن جاره ميلان الذي يلتقي لاحقا مع مضيفه بينيفينتو.

دخل انترميلان المباراة وهو يمني النفس في تحقيق فوزه الثامن تواليا في الدوري المحلي واعتلاء الصدارة، لكن وجد منافسا عنيدا كان الطرف الافضل في ربع الساعة الاول وسنحت له فرص عدة لو احسن مهاجموه ترجمتها الى اهداف لربما تغيرت النتيجة.

وبعد ان تخطى انترميلان شوطا اول صعبا انتهى بالتعادل، اجهز على منافسه في الثاني بضافاة اربعة اهداف من دون رد.

وافتتح كروتوني التسجيل بهدف برأسية لنيكولو زانيتو (12). لكن انترميلان التقط انفاسه تدريجيا ونجح في ادراك التعادل عندما تلقى الارجنتيني لاوتارو مارتينيس كرة متقنة من البلجيكي روميلو لوكاكو فراوغ مدافعا واطلق كرة قوية في الشباك (20).

وسرعان ما سجل انترميلان هدف التقدم بعد لعبة مشتركة بين لوكاكو ونيكولا باريلا فمرر الاخير كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة تنافس عليها مارتينيس ومدافع كروتوني لوكا ماروني ليسددها الاخير داخل شباك فريقه (31).

ولم يدم تقدم انترميلان طويلا لان الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح كروتوني اثر مخالفة من قبل التشيلي ارتورو فيدال داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح الصربي فلاديمير غوليميتش على يسار الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش (36).

وسنحت فرصة ذهبية امام انترميلان للتقدم مجددا عندما انفرد مارتينيس بحارس كروتوني اليكس كورداز لكن الاخير تصدى ببراعة لمحاولته على دفعتين (40).

واستهل انترميلان الشوط الثاني بقوة في محاولة للخروج فائزا وكان له ما اراد بعد لعبة ذكية من لوكاكو بالكعب وصلت الى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ومنه الى مارتينيس الذي سدد بيسراه في سقف الشباك (57).

وحسم انتر نتيجة المباراة بنسبة كبيرة بفضل لوكاكو نجم المباراة الى جانب مارتينيس، عندما تلقى كرة وظهره الى المرمى على مشارف المنطقة فتخطى المدافع سيباستيانو لوبيرتو وانفرد بالحارس ليسجل في مرماه (64).

والهدف هو الرقم 35 للبلجيكي الدولي في 50 مباراة في الدوري الايطالي، وال50 له في مختلف المسابقات في 70 مباراة خاضها مع انترميلان منذ انتقاله اليه قادما من مانشستر يونايتد قبل موسمين. ولا يتفوق على لوكاكو في بلوغ هذا الرقم في 50 مباراة في صفوف انترميلان في الدوري سوى البرازيلي رونالدو (38) وكريستيان فييري (36) في آخر 35 عاما.

وتساوى لوكاكو في صدارة ترتيب الهدافين مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 12 هدفا لكل منهما.

لكن لوكاكو تعرض لاصابة عضلية ولم يكمل المباراة فدخل بدلا منه الجناح الكرواتي ايفان بيريتشيتش قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وقام بيريتشيتش بمجهود فردي رائع داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه فشل حارس كروتوني في التصدي لها فارتدت باتجاه مارتينيس فتابعها رأسية داخل الشباك مسجلا الهاتريك (79). ورفع مارتينيس رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم في الدوري المحلي.

واختتم الظهير الايمن المغربي الدولي اشرف حكيمي مهرجان الاهداف عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها بيسراه زاحفة داخل الشباك (87).

يذكر ان انترميلان خرج من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا ولن يكمل مشواره في الدوري الاوروبي لحلوله في المركز الاخير، وبالتالي يستطيع تركيز جهوده على الدوري المحلي لازاحة يوفنتوس عن العرش المحلي الذي سيطر عليه في المواسم التسعة الماضية بلا منازع.

وتقام جميع مباريات المرحلة الخامسة عشرة اليوم الاحد، فيلتقي جنوى مع لاتسيو،

اتالانتا مع ساسوولو، روما مع سمبدوريا، كالياري مع نابولي، سبيتسيا مع فيرونا، فيورنتينا مع بولونيا، بارما مع تورينو ويوفنتوس مع اودينيزي.

© 2021 AFP