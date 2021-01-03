بطولة ايطاليا: انتر يتصدر بعد فوز ساحق على كروتوني

ميغيل ميدينا ا ف ب

مهاجم انترميلان الارجنتيني لاوتارو مارتينيس محتفلا بتسجيل هدفه الثالث والخامس لفريقه في مرمى كروتوني في الدوري الايطالي. 3 كانون الثاني/يناير 2020

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روما (أ ف ب)

سحق انتر ميلان ضيفه كروتوني 6-2 الاحد في المرحلة السادسة عشرة، بينها ثلاثية لنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، لينفرد بصدارة بطولة ايطاليا لكرة القدم موقتا.

ورفع انتر رصيده الى 36 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن جاره ميلان الذي يلتقي لاحقا مع مضيفه بينيفينتو.

دخل انتر المباراة وهو يمني النفس في تحقيق فوزه الثامن تواليا في الدوري المحلي واعتلاء الصدارة، لكن وجد منافسا عنيدا كان الطرف الافضل في ربع الساعة الاول وسنحت له فرص عدة لو احسن مهاجموه ترجمتها الى اهداف لربما تغيرت النتيجة.

وبعد ان تخطى انتر شوطاً أول صعباً انتهى بالتعادل، اجهز على منافسه في الثاني بتسجيله أربعة اهداف من دون رد.

وافتتح كروتوني التسجيل بهدف برأسية لنيكولو زانيتو (12). لكن انتر التقط انفاسه تدريجيا ونجح في ادراك التعادل عندما تلقى لاوتارو مارتينيس كرة متقنة من البلجيكي روميلو لوكاكو فراوغ مدافعا واطلق كرة قوية في الشباك (20).

وسرعان ما سجل انتر هدف التقدم بعد لعبة مشتركة بين لوكاكو ونيكولا باريلا فمرر الاخير كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة تنافس عليها مارتينيس ومدافع كروتوني لوكا ماروني ليسددها الاخير داخل شباك فريقه (31).

ولم يدم تقدم انتر طويلا لان الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح كروتوني اثر مخالفة من قبل التشيلي ارتورو فيدال داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح الصربي فلاديمير غوليميتش (36).

ولم يكن المدرب أنتونيو كونتي راضيا عن الخطأ الذي ارتكبه فيدال، قائلا لشيكة "سكاي سبورتس" الإيطالية "من المؤكد أن عليه العمل على نفسه. أن يحافظ على تواضعه والعمل بجهد، لأن أحدا ليس ضامنا لمكانه في الفريق".

ولم يكن تهديد كونتي حبرا على ورق بل استبدل التشيلي بين استراحة الشوطين بالبولندي أركاديوش ريكا.

واستهل انتر الشوط الثاني بقوة في محاولة للخروج فائزا وكان له ما اراد بعد لعبة ذكية من لوكاكو بالكعب وصلت الى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ومنه الى مارتينيس الذي سدد بيسراه في سقف الشباك (57).

- اصابة لوكاكو تعكر الفوز -

وحسم انتر نتيجة المباراة بنسبة كبيرة بفضل لوكاكو نجم المباراة الى جانب مارتينيس، عندما تلقى كرة وظهره الى المرمى على مشارف المنطقة فتخطى المدافع سيباستيانو لوبيرتو وانفرد بالحارس ليسجل في مرماه (64).

وتساوى لوكاكو في صدارة ترتيب الهدافين مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 12 هدفا لكل منهما.

لكن البلجيكي تعرض لاصابة عضلية ولم يكمل المباراة فدخل بدلا منه الجناح الكرواتي ايفان بيريتشيتش قبل النهاية بربع ساعة.

وتطرق كونتي الى اصابة هدافه، كاشفا "شعر روميلو بمشكلة عضلية طفيفة في عضلات الفخذ، سنرى ما إذا كان في خطر (بالنسبة لمشاركته الأربعاء) ضد سمبدوريا أم لا. بمجرد أن شعر بوخز، قمنا باستبداله على الفور، لذلك نأمل أن لا يكون الأمر خطيرا".

وقام البديل بيريتشيتش بمجهود فردي رائع داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه فشل حارس كروتوني في التصدي لها فارتدت باتجاه مارتينيس الذي تابعها رأسية داخل الشباك مسجلا الهاتريك (79). ورفع مارتينيس رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم في الدوري المحلي.

واختتم الظهير الايمن المغربي الدولي اشرف حكيمي مهرجان الاهداف عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها بيسراه زاحفة داخل الشباك (87).

- أتالانتا يذل ساسوولو -

وبالهدف السابع للبوسني إدين دجيكو في الدقيقة 73، حسم روما مواجهته مع ضيفه سمبدوريا بصعوبة 1-صفر، متمسكا بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده الى 30 نقطة.

وبعدما أنهى 2020 بتعادل مخيب مع بولونيا 2-2 في مباراة تقدم خلالها 2-صفر، استهل أتالانتا العام الجديد بأفضل طريقة بحسمه مواجهته مع ساسوولو، مفاجأة الموسم، باكتساحه 5-1 عبر الكولومبي دوفان زاباتا (11 و48) وماتيو بيسينا (45) والألماني روبن غوسنس (57) والكولومبي لويس مورييل (68)، مقابل هدف للروماني فلاد كيريكيتش (75).

وأكد أتالانتا بالحاقه الهزيمة الثالثة فقط بساسوولو هذا الموسم، تفوقه التام على الأخير محققا فوزه الثامن تواليا عليه.

ورفع أتالانتا رصيده الى 28 نقطة وتقدم موقتا الى المركز السادس على حساب يوفنتوس حامل اللقب الذي يلتقي لاحقا أودينيزي.

في المقابل، تجمد رصيد ساسوولو عند 26 نقطة وتراجع الى المركز الخامس لصالح نابولي الفائز الأحد على مضيفه كالياري بأربعة أهداف للبولندي بيوتر زيلينسكي (25 و62) والمكسيكي هيرفينغ لوزانو (74) ولورنتسو إنسينيي (86 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للبرازيلي جواو غالفاو (60) في لقاء أكمله المضيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد القبرصي خارالامبوس كيرياكو.

ورغم جهود تشيرو إيموبيلي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء رفع بها رصيده الى 10 هذا الموسم و150 على صعيد الدوريات الخمس الكبرى (لعب أيضا في ألمانيا وإسبانيا)، اكتفى لاتسيو بالتعادل مع مضيفه جنوى 1-1 بعدما اهتزت شباكه في الشوط الثاني عبر ماتيا ديسترو (58)، ليبقى تاسعا بـ22 نقطة.

وترك تورينو منطقة الهبوط بفوزه على مضيفه بارما 3-صفر، فيما عمق فيرونا جراح سبيتيسا الثامن عشر بالفوز عليه 1-صفر، وتعادل فيورنتينا وبولونيا من دون أهداف.

© 2021 AFP