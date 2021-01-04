الدوري الأميركي للمحترفين: ستيفن كوري يدك سلة بلايزرز بـ62 نقطة

ايزرا شو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري يحتفل بعد تسجيله سلة ثلاثية أمام بورتلاند ترايل بلايزرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بورتلاند في 3 كانون الثاني/يناير 2021

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قاد ستيفن كوري غولدن ستايت ووريرز للفوز على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 137-122 بعدما دك سلة الأخير بـ62 نقطة الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقدم كوري أفضل مباراة في مسيرته من ناحية التسجيل وبات أول لاعب يصل الى هذا العدد من النقاط في الموسم الحالي بعدما نجح في 18 من محاولاته الـ31، بينها ثماني ثلاثيات من أصل 16 محاولة.

وضرب كوري منذ الربع الأول الذي أنهاه بـ21 نقطة، ثم واصل تألقه ووصل الى الثلاثين نقطة أو أكثر في شوط واحد للمرة العاشرة في مسيرته، ليدخل فريقه الى استراحة الشوطين متقدما 66-54.

والأمر السلبي الوحيد في هذه الأمسية التي حقق خلالها فريق المدرب ستيف كير فوزا ثأريا على بورتلاند الذي اكتسحه بفارق 25 نقطة يوم الجمعة، أن مسلسل رمياته الحرة القياسي انتهى عند 80 (بدأه في 29 آذار/مارس 2019 ضد ممفيس غريزليز) بعدما نجح في 18 من أصل 19 محاولة الأحد.

وشهدت المباراة التي حقق فيها ووريرز فوزه الثالث في ست مباريات حتى الآن، المشاركة الثانية لدرايموند غرين مع الفريق منذ أن غاب عنه بعد إصابة تعرض لها في 27 شباط/فبراير الماضي ضد لوس أنجليس ليكرز.

وبعدما شارك لأقل من 18 دقيقة في مباراة الجمعة ضد بلايزرز، خاض غرين 28 دقيقة في مباراة الأحد التي تألق خلالها أيضا الكندي أندرو ويغينز (21 نقطة مع 7 متابعات) وكيلي أوبر جونيور (17 نطة) من ناحية أصحاب الأرض، وحق ثماني تمريرات حاسمة فيما اكتفى بنقطة واحدة.

ومن ناحية بلايزرز الذي مني بهزيمة ثالثة في ست مباريات، دخل داميان ليلارد تاريخ النادي بعدما أصبح ثاني لاعب فقط يصل الى الـ15 ألف نقطة بقميصه بعد الأسطورة كايل دراكسلر، وذلك بتسجيله 32 نقطة، فيما أضاف سي دجاي ماكولم 28.

وبعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه بهزيمتين وفوزين، واصل لو أنجليس ليكرز استفاقته وحقق فوزه الثالث تواليا على حساب مضيفه ممفيس غريزليز، وجاء بنتيجة 108-94 في مباراة أنهى الأخير ربعها الأول متقدما بفارق 11 نقطة بعدما سجل 17 نقطة متتالية من دون رد للضيوف.

لكن ليكرز استعاد المبادرة في الدقائق الأخيرة من الربع الثاني بتسجيله 20 نقطة مقابل 9 لمضيفه، ليدخل الى الاستراحة متقدما بفارق نقطتين.

وبقي الفارق على ما هو عليه في نهاية الربع الثالث الذي تعادل فيه الفريقان 21-21، قبل أن يفرض "الملك" ليبرون جيمس نفسه في الربع الأخير الذي سجل فيه 13 من نقاطه الـ24 في اللقاء، كما حقق 13 متابعة مع 8 تمريرات حاسمة.

وساهم أنتوني ديفيس أيضا بهذا الانتصار بتسجيله 17 نقطة مع 9 متابعات.

وشهد اللقاء الذي يتجدد الثلاثاء بين الفريقين، مشاركة الإسباني مارك غاسول للمرة الأولى في ملعب فريقه السابق ممفيس منذ ان غادره الى تورونتو رابتورز قبل عامين بعدما أمضى 11 موسما في صفوفه.

وسجل غاسول 7 نقاط مع 6 متابعات و... 4 غرزات فوق عينه اليسرى نتيجة سقوطه على الأرض.

وفي أبرز المباريات الأخرى، قاد توماس براينت واشنطن ويزاردز لفوزه الثاني تواليا بعدما استهل الموسم بخمس هزائم، وذلك بتسجيله سلة استعراضية في آخر 14,9 ثانية من اللقاء الذي أنهاء فريقه لصالحه 123-122 أمام مضيفه بروكلين نتس.

© 2021 AFP