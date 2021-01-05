الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يعقد أول مؤتمر عام له منذ خمس سنوات

ستر KCNA VIA KNS/ا ف ب

صورة وزّعتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية يظهر فيها مواطنون يحتفلون بعيد رأس السنة بتقديم التحية أمام تمثالي الزعيمين الراحلين مؤسس الدولة كيم إيل سونغ ونجله كيم جونغ إيل في العاصمة بيونغ يانغ في الأول من ك2/يناير 2021.

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سيول (أ ف ب)

انطلقت في بيونغ يانغ الثلاثاء أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، في حدث هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات ويتوقّع أن يشهد إقرار خطط إقتصادية وسياسية جديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت "وكالة الأنباء الكورية المركزية" إنّ "المؤتمر العام الثامن لحزب العمال الكوري افتُتح في بيونغ يانغ".

وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات، والثامن فقط في تاريخ كوريا الشمالية.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر قبل أسبوعين من تسلّم جو بايدن مفاتيح البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ وصول المحادثات بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الى طريق مسدود.

وتراجع اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير بسبب العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجيها النووي والصاروخي، كما زادت من الوضع سوءاً جائحة كوفيد-19 والفيضانات التي حدثت في البلاد خلال الصيف.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية فإنّ كيم استعرض في مستهل المؤتمر العام "النجاحات الرائعة التي حقّقها حزبنا وشعبنا"، لكنّه "قام أيضاً بتحليل الأخطاء التي ظهرت في الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الخمسية".

وكوريا الشمالية التي تعاني من سوء إدارة اقتصادية مزمن، ألغت في العام المنصرم خطة سابقة قبل أن يخلص اجتماع للحزب عقد في آب/أغسطس الى أنّ "أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخّرت بشكل كبير".

وفي تشرين الأول/اكتوبر، أمر كيم بمبادرة على مستوى البلاد لمدة 80 يوماً لتحفيز الاقتصاد قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب وتضمّنت خصوصاً زيادة ساعات العمل وإعطاء العمال واجبات إضافية.

واتّبعت إجراءات مشابهة قبل المؤتمر السابع عام 2016، الذي شهد الإعلان عن خطة اقتصادية جديدة مدتها خمس سنوات سبقتها تعبئة جماهيرية استمرّت 200 يوم.

© 2021 AFP