الدوري الأميركي للمحترفين: 43 نقطة لأنتيتوكونمبو و40 لتايتوم

مايكل ريفز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو خلال مباراة لميلووكي باكس ضد ميامي هيت في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، ميامي، فلوريدا في 30 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ميلووكي باكس للفوز على ديترويت بيستونز 125-115 بتسجيله 43 نقطة، فيما عمق جايسون تايتوم جراح تورونتو رابتورز بتسجيله 40 نقطة قاد بها بوسطن سلتيكس للفوز 126-114 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودك أنتيتوكونمبو سلة ديترويت بثلاثين من أصل نقاط فريق الـ67 في الشوط الأول، وأنهى اللقاء بسبع رميات حرة ناجحة من أصل تسع محاولات، وأضاف 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وبعد أن نجح بيستونز في تقليص الفارق الى ثماني نقاط 110-118 في آخر 2,38 دقيقة من اللقاء، دخل النجم اليوناني على الخط باعتراضه محاولة الفرنسي سيكو دومبويا ثم نجح في الجهة المقابلة بمتابعة تسديدة فاشلة لزميله دونتي ديفينتشينزو، موجها ضربة لآمال الضيوف بالعودة الى اللقاء.

ورأى مدرب باكس مايك بودنهولزر الذي حقق فريقه فوزه الرابع في 7 مباريات، أن "الاعتراض والمتابعة في السلة كانا كبيرين"، مضيفا بأنه لم يشأ أن يرى ديترويت يقلص الفارق الى أكثر من ذلك.

وخاض ديترويت الذي مني بهزيمة سادسة في 7 مباريات، اللقاء بغياب نجمه بلايك غريفين، كما خسر جهود الواعد كيليان هايز خلال الربع الثالث نتيجة إصابة في الورك.

وعلى غرار أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري خلال الموسمين الماضيين، قدم تايتوم مباراة كبيرة أمام تورونتو وقاد سلتيكس لفوزه الخامس في ثماني مباريات.

ولا يبدو أن تامبا باي في فلوريدا تناسب تورونتو الذي اضطر الى "هجر" ملعبه بسبب القيود الكندية المشددة في مواجهة موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا المستجد، إذ مني بطل 2019 بهزيمة ثانية في ملعبه الموقت من أصل ثلاث مباريات وخامسة بالمجمل هذا الموسم من اصل ست مباريات.

وعجز رابتورز عن إيقاف تايتوم الذي سجل 40 نقطة بعدما نجح في 11 من محاولاته الـ19 وفي جميع محاولاته الـ13 عن خط الرميات الحرة، وأنهى اللقاء على بعد نقطة واحدة من رقمه القياسي الشخصي.

وكانت مواجهة الإثنين الأولى بين الفريقين منذ أن تنازل رابتورز عن لقبه التاريخي بخروجه من الدور الثاني للبلاي أوف على يد سلتيكس.

وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بدايته الرائعة بتحقيقه فوزه السادس في 7 مباريات، وجاء على حساب تشارلوت هورنتس 118-101.

وكان توبياس هاريس بنقاطه الـ22 أفضل لاعبي سيكسرز، وكان من بين سبعة من فريقه برصيد 10 نقاط أو أكثر، أبرزهم الكاميروني المتألق جويل إمبيد الذي سجل 14 مع 11 متابعة وأضاف داني غرين 13 وداني سيمونز 12 مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وبعد هزيمتين على التوالي، استعاد أورلاندو ماجيك توازنه وحقق فوزه الخامس في 7 مباريات بعد تغلبه على كليفلاند كافالييرز 103-83 بفضل آرون غوردون الذي سجل 24 نقطة، بينها 6 ثلاثيات.

وتألق الفريق بمجمله من خارج القوس بتسجيله 15 ثلاثية في مباراة حسمها ماجيك الى حد كبير في الربع الثالث بعد أن تفوق على مضيفه 38-18.

وفي أبرز المباريات الأخرى، حسم دالاس مافريكس مواجهته مع جاره في ولاية تكساس هيوستن روكتس بالفوز عليه 113-100 بفضل جهود السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي حقق أول "تريبل دابل" لهذا الموسم والـ26 في مسيرته بالدوري الأميركي بتسجيله 33 نقطة مع 16 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

كما لعب تيم هارداواي جونيور دورا أساسيا في الفوز الثالث لمافريكس هذا الموسم بتسجيله 30 نقطة، فيما كان كريستيان وود (23) وجيمس هاردن (21 مع 10 تمريرات حاسمة) الأفضل في الجهة المقابلة من دون أن يجنبا روكتس هزيمته الثالثة في خمس مباريات.

© 2021 AFP