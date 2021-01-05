بطولة اسبانيا: كومان يؤكد حاجته "لمزيد من الوقت" لترسيخ أفكاره

بول بارينا ا ف ب/ارشيف

يزداد الضغط على المدرب الهولندي رونالد كومان لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في برشلونة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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مدريد (أ ف ب)

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الاسباني الثلاثاء أنه بحاجة لمزيد من الوقت لترسيخ أفكاره بعد بداية متواضعة على رأس الجهاز الفني.

يحل العملاق الكاتالوني على اتلتيك بلباو الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري وهو متأخر بفارق 10 نقاط عن المتصدر اتلتيكو مدريد الذي خاض مباراة اقل من برشلونة.

ويزداد الضغط على كومان لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في النادي في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وردًا على سؤال بشأن الوقت الذي يحتاجه لفرض أسلوبه في النادي قال الهولندي "سنرى ذلك شيئًا فشيئًا. لقد حاولنا أن نتقدم بالفريق الى الامام وتحضيره للبطولة ولكن لدينا لاعبون مهمون مصابون ولدي فريق لم أكن قادرًا على المناورة كثيرًا به. أريد المزيد من الوقت لترسيخ أفكاري".

وأكد كومان انه سيتم السماح برحيل لاعب خط الوسط كارليس ألينا حيث من المتوقع ان ينضم الى خيتافي على سبيل الاعارة.

ومن غير المتوقع ان يبرم النادي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بسبب معاناته على الصعيد المالي.

وقال لاعب برشلونة السابق "كل مدرب، يفكر في كانون الثاني/يناير كيف يمكنه ان يحسن فريقه. لقد وضعت خطة لمن أريد أن يأتي ويرحل. ولكن هذا يعتمد على النادي عما اذا كان الامر متاحًا او لا. وإذا كان ذلك غير ممكن، فنستمر بالعناصر الموجودة".

وتحتم على برشلونة تأجيل التمارين الثلاثاء بعد اصابة فردين من طاقم الفريق بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تظهر نتائج جولة الفحوصات الثانية التي اجريت صباح الثلاثاء اي اصابات جديدة حيث عاد الفريق الى التمارين في المساء.

ويلتقي برشلونة ضد بلباو في المباراة الاولى لمدربه الجديد مارسيلينو غارسيا تورال الذي خلف المقال غايشكا غاريتانو.

ويحتل بلباو المركز التاسع في الليغا بعدما فاز بست من 17 في الدوري هذا الموسم.

© 2021 AFP