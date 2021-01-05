فورمولا واحد: لاندو نوريس سائق ماكلارين يعلن اصابته بفيروس كورونا

حمد المحمد تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

أعلن البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد الثلاثاء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في إجازة في دبي.

ونشر عبر حسابه على تويتر "أمس (الاثنين) فقدت حاستي الذوق والشم، لذا عزلت نفسي فورًا وأجريت اختبارًا جاءت نتيجته ايجابية".

فيما أشار فريقه عبر تويتر ايضًا الى ان البريطاني (21 عامًا) "وتبعًا للقوانين المحلية، سيبقى في العزل في الفندق لمدة 14 يومًا. يشعر بحال جيدة ولا يعاني من عوارض أخرى".

وسيخوض نوريس الذي حل تاسعًا في ترتيب السائقين الموسم الفائت، في العام 2021 موسمه الثالث في بطولة العالم مع ماكلارين، حيث سيتنافس في الفريق مع الاسترالي دانيال ريكياردو بعد رحيل الاسباني كارلوس ساينز الى فيراري.

وأصيب البريطاني الاخر لويس هاميلتون بكوفيد-19 في كانون الاول/ديسمبر الفائت ما حرمه من خوض غمار جائزة صخير الكبرى في البحرين، الا ان بطل العالم سبع مرات وسائق فريق مرسيدس عاد للسباق الاخير من الموسم في أبو ظبي.

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 21 آذار/مارس المقبل، إلا أن هناك شكوك حيال إقامة السباق الافتتاحي في استراليا بسبب قيود السفر المفروضة في البلاد للحد من تفشي كوفيد-19.

© 2021 AFP