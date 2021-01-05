كأس الرابطة الانكليزية: سولسكاير يعتقد بان الفوز باللقب سيكون خطوة كبيرة لفريقه

نيك بوتس POOL/ا ف ب

مدرب مانشستر يونايتد النروجي اولي غونار سوسلكاير في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد في 20 كانون الاول/ديسمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

اعتبر مدرب مانشستر يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير بان التتويج بمسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة ستكون "خطوة كبيرة" في اطار تطوير مستوى الفريق وذلك عشية مواجهته لجاره مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي على ملعب اولدترافورد.

ويريد مانشستر يونايتد بلوغ النهائي ليفك نحسا لازمه في الموسم الماضي عندما سقط عند حاجز الدور نصف النهائي في ثلاث مسابقات هي كأس الرابطة عندما خرج على يد مانشستر سيتي بالذات، وكأس انكلترا بخسارته امام تشلسي، ثم الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بسقوطه امام اشبيلية الاسباني.

وقال سولسكاير في مؤتمر صحافي الثلاثاء "خوض نصف النهائي هو فرصة لبلوغ النهائي، ان تقترب من وضع اليد على الكأس، وبالتالي ستكون خطوة كبيرة، كبيرة جدا لوضع اليد على الكأس".

واضاف "لقد تطور مستوانا كثيرا في الاشهر ال12 الاخيرة منذ الدور نصف النهائي لكأس الرابطة. نشعر باننا اصبحنا اكثر قدرة وثقة لاننا نخوض المباراة في وقت جيد لنا وبالتالي لا اعذار".

وتابع "كل فريق يلعب من اجل احراز الالقاب ورفع الكؤوس، وحتى عندما تحرز اللقب تفكر بالتالي".

ولم يفز مانشستر يونايتد بأي لقب منذ تتويجه بكأس الرابطة المحلية والدوري الاوروبي قبل اربع سنوات في الموسم الاول للمدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

والتقى مانشستر يونايتد بجاره سيتي في الدوري هذا الموسم وانتهت المباراة بتعادلهما سلبا.

© 2021 AFP