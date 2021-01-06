الكرواتي بيليتش مدربا لبكين غوان الصيني خلفا للفرنسي جينيزيو

غلين كيرك تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

صورة ارشيفية للمدرب الكرواتي سلافن بيليتش خلال مباراة فريقه السابق وست بروميتش البيون وبرايتون في الدوري الانكليزي لكرة القدم، برايتون، جنوب انكلترا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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بكين (أ ف ب)

انتقل الكرواتي سلافن بيليتش للتدريب في الدوري الصيني بعد أقل شهر على إقالته من منصبه في وست بروميتش ألبيون الإنكليزي، وذلك لخلافة الفرنسي برونو جينيزيو مع بكين غوان بحسب ما أعلن الأخير الأربعاء.

وقال نادي العاصمة على موقع ويبو الموازي لتويتر في الصين إنه "بعد مفاوضات ودية، لن يواصل السيد برونو جينيزيو مهمته كمدير فني لفريق بكين غوان مع الوصول الى نهاية عقده".

وتابع "سلافن بيليتش وفريقه وقعا مع نادي بكين غوان لكرة القدم حتى نهاية عام 2022".

وبقيادة جينيزيو، مدرب ليون السابق (2015-2019)، وصل بكين غوان الى المربع الذهبي في الموسم المنصرم من الدوري السوبر الصيني حيث أقصي في اوائل تشرين الثاني/نوفمبر على يد غوانغجو إيفرغراند ومدربه الإيطالي فابيو كانافارو (1-3) في النظام الجديد المستحدث للبطولة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبعد أن وصل الى الفريق في صيف 2019، قاد الفرنسي البالغ 54 عاما بكين غوان الى وصافة الدوري في موسمه الأول معه خلف غوانغجو إيفرغراند الذي تنازل هذا الموسم عن لقبه لصالح جيانغسو سونينغ.

وقرر وست بروميتش ألبيون منتصف الشهر الماضي التخلي عن بيليتش والتعاقد مع سام الاردايس بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الدوري الإنكليزي.

واستلم بيليتش الاشراف على وست بروميتش قبل 18 شهراً، وأصبح محبوباً لدى جمهور الفريق بعدما نجح في قيادة الأخير للعودة إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السوبر الصيني الربيع المقبل، وقد تقام مبارياته مجددا في فقاعة صحية في ظل استمرار تفشي "كوفيد-19" في الصين والعالم بأجمعه.

© 2021 AFP