بطولة فرنسا: تعثر بوكيتينو في أول امتحان وليون ينفرد بالصدارة

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلال مباراة فريقه باريس سان جرمان الفرنسي أمام سانت إتيان في 6 كانون الثاني/يناير 2021

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باريس (أ ف ب)

تعثر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في أول امتحان له مع نادي باريس سان جرمان حين تعادل 1-1 مع سانت إتيان في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي شهدت انفرداً في الصدارة لنادي ليون بفوزه 3-2 على لنس، وخسارة مفاجئة لليل أمام أنجيه 2-1.

وتخلف سان جرمان بثلاث نقاط عن المتصدر، بعدما افتتح سانت إتيان التسجيل مستغلاً خطأ من دفاع فريق العاصمة، عندما وصلت الكرة إلى اللاعب رومان هاموما الذي أسكن الكرة في الشباك (19).

لكن سان جيرمان لم ينتظر أكثر من ثلاث دقائق لتعديل النتيجة عن طريق الإيطالي مويس كين الذي تلقى تمريرة في وسط منطقة الجزاء من مواطنه ماركو فيراتي ليضع الكرة سهلة في المرمى (22).

وبعدما ارتطمت رأسية لمهاجم سانت إتيان الغابوني دينيس بوانغا بالعارضة في الدقيقة 70، أضاع كين فرصة التقدم حين سدد كرة من أمام المرمى، اعتلت العارضة (71).

وسنحت فرصة للأرجنتيني أنخل دي ماريا، حين سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمكن الحارس من صدها ببراعة (76).

وأهدر الإسباني بابلو سارابيو فرصة خطيرة حين أضاع بتسديدة قوية كرة هيأها له كين (90+3).

وبالتالي بات سان جرمان ثانياً بـ36 نقطة، خلف ليون الذي رفع رصيده إلى 39.

- ليون يتصدر بسقوط ليل -

وعزز ليون صدارته إثر فوزه الثمين على لنس، بهدفي الهولندي ممفيس ديباي (39 و52)، وواخر لستيفان فورتيس من الرأس الأخضر خطأ في مرماه، فيما سجل هدفي لنس فلوريان سوتوكا (56) والمالي شيخ دوكوري (90).

وهذا هو الفوز الحادي عشر هذا الموسم لليون الذي جمد رصيد لنس عند 27 نقطة في المركز الثامن.

وفي نتيجة مفاجئة، سقط ليل أمام ضيفه أنجيه 2-1، ليتجمد رصيد الفريق الشمالي عند 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن سان جرمان، فيما رفع أنجيه رصيده إلى 30 نقطة سابعاً.

- بداية ضعيفة لدومينيك -

وعلى مقلب آخر، بدأ المدرب الفرنسي ريمون دومينيك مشواره التدريبي مع نانت بتعثر حين تعادل سلباً مع رين الأربعاء.

وكانت الأضواء مسلطة على دومينيك الذي يخوض أولى مهماته التدريبية منذ عشر سنوات بعد مشواره مع المنتخب الفرنسي الذي بدأ عام 2004 وانتهى في 2010 بخروج مدوّ من الدور الأول لكأس العالم.

وتبدو المهمة صعبة أمام دومينيك، خصوصاً وأن فريقه يحتل المركز السابع عشر بأربع نقاط، نانت يحتل المركز 17 بـ16 نقطة، ويبعد أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

واعتبر دومينيك أنه "في الحساب العام هي نقطة واحدة، لكننا حافظنا على التنظيم والصلابة والرغبة في اللعب الجماعي أمام فريق يحتل المركز الرابع مثل رين".

ورفع رين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع قريباً من فرق المقدمة.

وأضاف مدرب نانت "الآن علينا استعادة الثقة، واكتسب المزيد من الهدوء" لافتاً إلى أن غياب الجمهور يؤثر على اللعبة "لدي انطباع بأن هذه المباريات مشابهة للحصص التدريبية"

- موناكو يستعرض -

من جهة أخرى، حقق موناكو فوزاً عريضاً 5-2 على لوريان.

وسجل موناكو هدف التقدم عن طريق أكسيل ديساسي في الدقيقة التاسعة، بينما عادل لوريان النتيجة عن طريق النيجيري تيريم موفي في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني، استعاد موناكو التقدم عن طريق الروسي ألكسندر غولوفين (64)، لكن لوريان أدرك التعادل مجددا بعد ثلاث دقائق بهدف أندرو غرافيون (67).

وبعد ذلك، أطلق موناكو العنان لمهرجان الأهداف، فسجل الأهداف الثلاثة كل من الألماني كيفين فولاند (68)، سفيان ديوب (78)، والتشيلي غييرمو ماريبان (89).

وبالتالي، رفع موناكو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد لوريان عند النقطة 12 في المركز التاسع عشر.

من جهة أخرى، نجح مارسيليا في تحقيق الفوز على مونبلييه بهدفين لهدف.

سجل أهداف مارسيليا كل من الصربي نيمانيا رادونيتش (41)، ديميتري باييت (80) وفالير جرمان (84)، بينما أحرز هدف مونبيليه فلوران موليت.

كما تعادل ريمس مع ديون سلباً، واكتسح ستراسبورغ ضيفه نيم 5-0، فيما فاز بريست على نيس 2-0، وتعادل متز وبوردو سلباً.

© 2021 AFP