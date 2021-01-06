رالي دكار: العطية يحقق انتصاره الثالث تواليًا بفوزه بالمرحلة الرابعة

فرانك فيف ا ف ب

القطري ناصر العطية يفوز بالمرحلة الرابعة من رالي دكار 2021 في السعودية في السادس من كانون الثاني/يناير

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الرياض (أ ف ب)

أحرز القطري ناصر العطية (تويوتا) الاربعاء انتصاره الثالث تواليًا في رالي دكار 2021 لفئة السيارات، بفوزه بالمرحلة الرابعة الأطول في نسخة هذا العام بعدما قطع مسافة 813 كلم، بينها 337 كلم مخصصة للسرعة، بين وادي الدواسر والعاصمة السعودية الرياض بزمن ساعتين و35 دقيقة و59 ثانية، فيما احتفظ الفرنسي ستيفان بيترهانسل بصدارة الترتيب العام.

وهو الفوز الرابع فعليًا للقطري الفائز باللقب ثلاث مرات أعوام 2011 و2015 و2019 في النسخة الثانية التي تستضيفها السعودية، بعد أن فاز السبت بالمرحلة الاستعراضية التي لا تدخل في حسابات التوقيت الإجمالي، والإثنين والثلاثاء بالمرحلتين الثانية والثالثة تواليًا.

وتقدم العطية بفارق 11 ثانية على بيترهانسل سائق ميني، الساعي الى لقبه الثامن في فئة السيارات والرابع عشر بالمجمل (فاز بلقب الدراجات 6 مرات).

فيما حل الجنوب إفريقي هنك لاتيغان زميله في تويوتا ثالثًا متخلفًا بدقيقة و30 ثانية عن العطية. أما أسطورة بطولة العالم للراليات الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف بي أر أكس هانتر) فحل رابعًا بفارق دقيقتين و36 ثانية عن القطري وامام سائق ميني الآخر الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب الذي فاز الإثنين بالمرحلة الفعلية الأولى، وحل خامسًا الأربعاء.

ولم تشهد صدارة الترتيب العام تغييرًا فعليًا، إذ احتفظ بيترهانسيل بالمركز الاول وخسر فقط 11 ثانية امام العطية الثاني ليصبح الفارق أربع دقائق و58 ثانية، فيما تقدم ساينز الى المركز الثالث لكنه يتخلف بأكثر من 36 دقية عن المتصدر.

وتقدم لوب ايضًا الى المكرز الرابع بفارق 48 دقيقة و14 ثانية عن الصدارة، ولكن بأفضلية 30 ثانية فقط عن لاتيغان الخامس.

أما الفرنسي الآخر ماتيو سيرادوري (سنتشوري) الذي بدأ اليوم ثالثًا في الترتيب العام قبل انطلاق المرحلة، تراجع الى المركز السابع بفارق 51 دقيقة و58 ثانية عن المتصدر.

فيما جاء الشيخ الإماراتي خالد القاسمي (بيجو) سابعًا بعد ان حل خامسًا في المرحلة الثالثة، وذلك بفارق سبع دقائق و22 ثانية عن العطية.

وفي فئة الدراجات، كانت المرحلة من نصيب الاسباني خوان باريدا (هوندا) الذي حقق فوزه الثاني في نسخة هذا العام بعدما سجل ساعتين و46 دقيقة و50 ثانية بفارق 5 دقائق و57 ثانية امام روس برانش من بوتسوانا (ياماها) الثاني والاسترالي دانيال ساندرز الثالث.

اما بطل 2016 و2019 الأسترالي توبي برايس، الفائز في المرحلة الثالثة، فحل في المركز الثاني والعشرين.

وتصدر الفرنسي كزافييه دو سولتريه (كاي تي أم) الترتيب العام بعد ان حل خامسًا في المرحلة متقدمًا ب15 ثانية فقط عن باريدا وثلاث دقائق و24 ثانية عن الارجنتيني كيفن بينفايديس (هوندا) الثالث.

وينطلق المتنافسون الخميس من الرياض نحو القيصومة في المرحلة الخامسة التي تمتد لمسافة 662 كلم، بينها 485 كلم خاضعة للتوقيت.

© 2021 AFP