غارات جوية إسرائيلية على جنوب سوريا

ستر ا ف ب/ارشيف

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دمشق (أ ف ب)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت ليل الأربعاء لـ"عدوان جوّي إسرائيلي" في جنوب البلاد.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنّه ليل الأربعاء "نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتلّ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدّت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم صواريخ العدوان".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مواقع جنوب العاصمة دمشق"، مشيراً إلى أنّها حصلت "بعد أقلّ من 48 ساعة لزيارة ضباط من الحرس الثوري للمنطقة".

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في جارتها الشمالية في 2011، وقد استهدفت هذه الضربات مواقع للجيش السوري وأخرى لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني.

وفي تقرير نادر، قال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنّه قصف خلال العام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا.

ولم يقدم التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الأهداف التي قصفت، لكنّ الدولة العبرية شنّت منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 مئات الضربات استهدفت القوات النظامية السورية وقوات إيرانية تدعمها ومقاتلين من حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام.

وتعهّدت إسرائيل باستمرار منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في جارتها الشمالية.

وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين منذ 2011.

© 2021 AFP