كأس الرابطة: سيتي إلى النهائي بفوزه على جاره يونايتد

بيتير باول تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو سيتي يحتفلون بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس الرابطة بالفوز على مانشستر يونايتد 2-0 في نصف النهائي في السادس من كانون الثاني/يناير

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوزه على جاره ومضيفه مانشستر يونايتد 2-صفر الأربعاء في نصف النهائي.

وسجل جون ستونز (50)، والبرازيلي فيرناندينيو (83) الهدفين.

وسيلعب سيتي المباراة النهائية ضد توتنهام الفائز الثلاثاء على ضيفه برنتفورد من الدرجة الاولى 2-صفر.

ولم يستفد يونايتد من غياب عدد كبير من اللاعبين الاساسيين لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لاصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتعرض للخسارة الأولى محليا بعد 11 مباراة (9 انتصارات وتعادلين).

وعادل غوارديولا نظيره النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب يونايتد بعدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بينهما واصبح لكل واحد بينهما ثلاثة انتصارات مقابل تعادل في المباريات السبع التي جمعتهما.

وفشل "الشياطين الحمر" بالثأر من الـ"سيتيزن" الذي أنهى له مشواره عند هذا الدور في الموسم الماضي (3-1 ذهابا في أولدترافورد وصفر-1 إيابا) في طريقه لاحراز اللقب على حساب أستون فيلا 2-1.

افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 50 بعد متابعة ركلة حرة نفذها فيل فودن إلى داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس دين هندرسون، اعترض عليه أصحاب الأرض لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" اثبت صحته.

واضاف فيرناندينيو الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (83).

© 2021 AFP