منع وصول بعثة منظمة الصحة إلى الصين للتحقيق في مصدر الفيروس ليس "مجرد مسألة تأشيرة" (بكين)

غريغ بيكر ا ف ب

صف انتظار أمام مستشفى في بكين للخضوع لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 في 5 كانون الثاني/يناير 2021

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بكين (أ ف ب)

أعلنت بكين الأربعاء إن التأخّر في إعطاء الضوء الاخضر لبعثة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد "ليست مجرد مسألة تأشيرة".

لكن المحادثات مستمرة بشأن "الموعد المحدد لزيارة مجموعة الخبراء والترتيبات المخصصة لها"، وفق ما أوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ لوسائل الإعلام عن هذه المهمة البالغة الحساسية.

وبعد أكثر من عام بقليل على اكتشاف الإصابات الأولى في مدينة ووهان الصينية، تقرر إرسال عشرة علماء بارزين اختارتهم منظمة الصحة العالمية إلى الصين لمحاولة تتبع مصدر الفيروس لمعرفة طريقة انتقاله إلى البشر.

لكن هذه الزيارة حساسة جدا للنظام الصيني الحريص على تجنب أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1,8 مليون شخص في أنحاء العالم.

لكن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال "علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا بعد من إنجاز التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين"، مبديا "خيبة أمل كبيرة" بعد إبلاغه بذلك.

وأبدى "خيبة أمل كبيرة لهذه الأخبار إذ ان اثنين من العلماء بدآ رحلتهما ولم يتمكن آخرون من السفر في اللحظة الأخيرة".

© 2021 AFP