واشنطن توقع مذكرة تفاهم مع الخرطوم تمنحها "تسهيلات تمويلية" بمليار دولار

باتريك سيمانسكي بول/ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 21 أيلول/سبتمبر 2020 لرئيس الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في واشنطن

إعلان اقرأ المزيد

الخرطوم (أ ف ب)

خلال زيارة غير مسبوقة الى السودان، وقع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء اتفاقا مبدئيا يتيح للحكومة السودانية الحصول على تمويل يزيد عن مليار دولار من البنك الدولي.

وقال مكتب وزيرة المالية السودانية هبة أحمد أنها وقعت مع منوتشين "مذكرة تفاهم لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا".

وياتي هذا الاتفاق المبدئي بعد أن قررت الولايات المتحدة في 14 كانون الأول/ديسمبر رفع السودان من لائحتها للدول الراعية للارهاب.

ويفتح الاتفاق الطريق أمام "الاعفاء من الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية (التابعة للبنك الدولي) لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان".

ومنذ اسقاط عمر البشير عام 2019 يمر السودان بمرحلة انتقالية صعبة وأزمة اقتصادية حادة.

وكان رفع اسم السودان من هذه اللائحة جزء من اتفاق يشمل تطبيع العلاقات بين هذا البلد واسرائيل.

وفور الاعلان عن هذا الاتفاق المبدئي، أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم أن السودان وقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع اسرائيل.

© 2021 AFP