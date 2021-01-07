بوغبا يعتبر أن على يونايتد أن يتعلم من خساراته في نصف النهائي

بول بوغبا يعتبر أن على مانشستر يونايتد أن يعود إلى حصد الألقاب

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لندن (أ ف ب)

اعتبر الدولي الفرنسي بول بوغبا أن فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي يسير في الطريق الصحيحة، لكن على النادي أن يتعلم من سلسلة الهزائم المخيبة للآمال في الأدوار نصف النهائية في حال أراد الفوز بالألقاب مجدداً.

وأقصي رجال المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير من نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية الأربعاء بعد خسارتهم 2-صفر أمام الغريم مانشستر سيتي، وهي المرة الرابعة التي يخسر فيها الفريق في المرحلة نفسها من مسابقات الكأس خلال السنتين الماضيتين.

وقال بوغبا "بالطبع (هذا مخيب للآمال) لأنها ليست الخسارة الأولى كذلك ضد سيتي على أرضنا"، فقد خسر الشياطين الحمر أمام رجال الإسباني جوسيب غوارديولا في الدور نفسه من المسابقة الموسم الماضي.

وأضاف الفرنسي أن "التفاصيل تصنع الفارق طوال الوقت، وعندما تكون المباراة كبيرة كهذه، فالأمر يتعلق بالتفاصيل والكرات الثابتة، وقد خسرناها".

وتابع "علينا أن نتعلم. علينا أن نتعلم لأنها ليست المرة الأولى".

وعلى عكس الموسم الماضي، ينافس يونايتد بقوة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ويتساوى بالنقاط مع ليفربول في صدارة الترتيب مع مباراة مؤجلة.

وغاب لقب الـ"بريميرليغ" عن خزائن الشياطين الحمر منذ رحيل أليكس فيرغوسون عام 2013، وحصدوا آخر لقب لهم عام 2017 حينما حصدوا لقبي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وكأس الرابطة في العام نفسه.

وأكد بوغبا أن "النادي مبني على الفوز وعلى الأشياء الكبيرة، لذلك هذا كل ما نريد الحصول عليه، الأشياء الكبيرة".

وأردف "نحن نتحسن، نتحسن في الدوري، وإن خسرنا في نصف النهائي، ما زلنا نذهب بعيداً وهذا ما نريده. لكن الآن، كما قلت، التفاصيل. إنه لأمر جيد أن تتحسن لكن علينا أن ننتقل جميعنا إلى الخطوة التالية الآن".

© 2021 AFP