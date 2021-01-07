بومبيو يطالب بالإفراج الفوري عن المعارضين الموقوفين في هونغ كونغ ويهدد بعقوبات

تامي تشابل ا ف ب/P/ارشيف

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو متحدّثا في أتلانتا في كانون الأول/ديسمبر 2020

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واشنطن (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس إلى الإفراج "الفوري" و"غير المشروط" عن 53 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية تم توقيفهم بتهمة "التخريب" في هونغ كونغ وهدد المسؤولين عن عمليات القمع بعقوبات.

وشدد بومبيو في بيان على أن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعرض سكان هونغ كونغ للقمع الشيوعي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستدرس فرض "عقوبات وقيود على كل شخص أو كيان متورط في هذا الهجوم الذي يستهدف سكان هونغ كونغ".

وألقي القبض الأربعاء على أكثر من 50 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية من بينهم محام أميركي، في هونغ كونغ، في أكبر حملة قمع حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الصيني الأخير.

والخميس، انضم المعارض جوشوا وونغ الذي يقبع خلف القضبان لدوره في التظاهرات الضخمة التي هزت هونغ كونغ في العام 2019، إلى صفوف هذه الشخصيات التي تلاحق بتهمة "التخريب".

واعتبر بومبيو أن هذه الاعتقالات تظهر "ازدراء الحزب الشيوعي الصيني بشعبه وبسيادة القانون".

في العام 2020، بدأت السلطات الصينية تعيد إحكام قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت في العام 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة.

© 2021 AFP