تدافع في إنكلترا للحصول على أسرّة للمرضى مع تزايد انتشار الوباء

فيكتوريا جونز تصوير مشترك/ا ف ب

كولايد الصوديوم يضاف إلى حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى غايز في وسط لندن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2020 مع بدء حملة التلقيح في بريطانيا

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لندن (أ ف ب)

قال مقدّمو رعاية صحيّة ومسعفون الخميس إن رؤساء المستشفيات في إنكلترا يتدافعون لتأمين أسرّة للمرضى في حين يهدّد الارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بإغراق النظام الصحّي.

وأشار تقرير مقتضب تم تسريبه إلى أنّه حتّى في ظل سيناريو إيجابي نسبياً، سيتجاوز الوضع طاقة مستشفيات لندن في أقلّ من أسبوعين.

وسجّلت المملكة المتحدة الأربعاء أكثر من 62 ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، مع تزايد الأعداد بسرعة خارج منطقة جنوب شرق إنكلترا، حيث حدّدت مجموعات من الإصابات بسلالة جديدة متحوّرة شديدة العدوى من الفيروس.

ويرقد أكثر من 30 ألف شخص في مستشفيات المملكة المتحدة مصابين بالفيروس، وهذا يفوق العدد المسجل في ذروة الموجة الأولى.

وقال رئيس مؤسسات الرعاية الصحية التي ترفد النظام الصحي الوطني وتمثّل المستشفيات في إنكلترا، إنّ الارتفاع الحاد في أعداد الحالات الاستشفائية أجبر رؤساء المستشفيات على التفكير في نقل بعض المرضى الداخليين إلى دور رعاية المسنين أو دور رعاية أخرى.

وقال كريس هوبسون لإذاعة "بي بي سي" إنّ "خمسة آلاف مريض جديد دخلوا إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 على مدار الأسبوع الماضي - هذا يعادل تخصيص 10 مستشفيات بالكامل لمرضى كوفيد ... لهذا فهو تحدّ كبير حقاً".

وأضاف أنّ رؤساء المستشفيات "يعلمون أن هناك بعض السعة الفائضة في قطاع دور الرعاية وهم يبحثون مع الزملاء في القطاع لمعرفة إن كان يمكنهم استخدام ذلك".

ودخلت إنكلترا في إغلاق صارم الثلاثاء مع إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية لستة أسابيع على الأقل بعد أن فشلت الإجراءات السابقة في وقف انتشار الوباء.

وأصيب أكثر من 2,8 مليون شخص في المملكة المتحدة بالفيروس. والأربعاء سُجلت أكثر من 1000 وفاة خلال 28 يوماً من الاختبار الإيجابي، وهو أعلى رقم منذ نيسان/أبريل.

في هذه الأثناء، تكثّف بريطانيا توزيع لقاحات فايزر/بايونتيك وأكسفورد/أسترازينيكا، إذ تلقّى أكثر من مليون شخص بالفعل جرعة أولى من أحد اللقاحين.

وسرّب موقع مخصّص للعاملين في قطاع الرعاية الصحية الأربعاء تقريراً موجزاً من رئيس النظام الصحي الوطني في لندن فين ديواكار ورد فيه أنّ العاصمة قد ينقصها نحو 1500 سرير للمرضى العامين والحالات الحادة بحلول 19 كانون الثاني/يناير.

وأضاف أنه في ظل أسوأ السيناريوهات قد يصل النقص إلى 4400 سرير.

وقال روبرت بيرس، أستاذ طب العناية المركزة في كلية كوين ماري، بجامعة لندن، والذي يعمل في مستشفى لندن الملكي، إنّ سعة المستشفيات قد تنهار ما لم يلتزم الناس بقواعد الإغلاق لاحتواء الفيروس.

وعندما سألته "بي بي سي" ماذ إذا كان يعتقد أن النظام الصحي الوطني قد يصبح عاجزاً عن تلبية الاحتياجات في غضون أسبوعين، قال "لم أفكر طيلة حياتي المهنية أنني سأقول شيئًا كهذا، ولكن نعم، أعتقد ذلك".

وأضاف: "ما لم نأخذ تدابير الإغلاق على محمل الجدّ، فإن التأثير على الرعاية الصحية للبلد بأسره قد يكون كارثياً، وأنا أزن جيداً ما أقوله".

© 2021 AFP