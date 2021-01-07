ترامب يدين "بأشدّ العبارات الممكنة" أعمال العنف في الكابيتول

مانديل نغان ا ف ب/ا ف ب

المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كيلي ماكيناني خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في 7 كانون الثاني/يناير 2021

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته يدينان "بأشدّ العبارات الممكنة" أعمال العنف التي وقعت في الكابيتول الأربعاء حين اقتحم أنصار للملياردير الجمهوري مقرّ الكونغرس وعاثوا فيه خراباً.

وقالت كيلي ماكيناني في خطاب مقتضب للغاية "أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروّعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأميركية"، مشدّدة على أنّ "الرئيس وإدارته يدينانها بأشدّ العبارات الممكنة".

وهذه أول إدانة تصدر عن البيت الأبيض لما شهده مقر الكونغرس الأربعاء من انتهاك لحرمته وتخريب على أيدي أنصار لترامب الذي اكتفى في خضم تلك الأحداث ببث مقطع فيديو قصير دعا فيه أنصاره الذين أكد لهم أنه "يحبّهم" إلى "العودة إلى ديارهم"، مع تشديده في الوقت نفسه على أن الانتخابات "سُرقت" منه.

وصباح الخميس أصدر ترامب بياناً مقتضباً التزم فيه بنقل "منظّم" للسلطة، مؤكداً من جديد "اختلافه التامّ" مع نتيجة الانتخابات.

ومع مرور ساعات النهار تعالت الأصوات لتنحية ترامب قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولايته.

ودعا زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس إلى تنحية ترامب لأنه "حرّض" أنصاره على اقتحام الكابيتول.

بدورها، دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تنحية الرئيس، معتبرة هذه الخطوة "أمراً ملحّاً بالغ الأهمية"، ومحذّرةً من أنّه إذا لم يُنحَّ ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإنّ الكونغرس مستعدّ لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانياً.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنّ الفريق الرئاسي بكامله يعمل في سبيل تأمين انتقال منظّم للسلطة إلى فريق بايدن.

وقالت "يجب أن تتّحد أميركا اليوم لنبذ العنف الذي كنّا شهوداً عليه".

ورفضت ماكينالي الردّ على أيّ سؤال، مكتفيةً بتلاوة بيانها المقتضب.

© 2021 AFP