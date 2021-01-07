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تويتر يجمّد حساب ترامب لمدة 12 ساعة ويهدّد بغلقه إذا واصل انتهاك قواعده

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شعارا فيسبوك وتويتر على شاشة كمبيوتر في ليل الفرنسية في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020
شعارا فيسبوك وتويتر على شاشة كمبيوتر في ليل الفرنسية في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020 دوني شارليه ا ف ب/ارشيف
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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

حجب تويتر تغريدات لدونالد ترامب وجمّد حسابه لمدّة 12 ساعة وهدّد بغلق هذا الحساب بصورة دائمة في حال استمرّ الرئيس المنتهية ولايته في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلّقة بالنزاهة المدنية، في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول الأربعاء.

وقال تويتر في منشور إنّه "نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمرّ في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكرّرة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية"، محذراً من أنّه "إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظلّ الحساب مغلقاً".

ونشر ترامب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقرّ الكونغرس "العودة إلى ديارهم" لكنّه كرّر مزاعمه بأنّ الانتخابات "سُرقت" منه.

وحذف هذا الفيديو كلّ من فيسبوك ويوتيوب.

وقال جاي روزن نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك إنّ "هذه حالة طارئة، ونحن نتّخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب".

وأضاف في تغريدة على تويتر "لقد حذفناه لأنّنا نعتقد أنّه يساهم في تأجيج العنف بدلاً من تقليله".

© 2021 AFP

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