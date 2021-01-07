مانشستر يونايتد يتمم صفقة انتقال العاجي ديالو من اتالانتا

ميغيل ميدينا ا ف ب/ارشيف

وقع ديالو (20 عامًا) على عقد يبقيه في ملعب اولد ترافود حتى عام 2025 مع خيار التجديد لسنة اضافية.

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم الخميس عن إتمام صفقة انتقال لاعب الجناح الشاب العاجي أماد ديالو الى صفوفه قادمًا من أتالانتا الايطالي.

وقع ديالو (20 عامًا) على عقد يبقيه في ملعب اولد ترافود حتى عام 2025 مع خيار التجديد لسنة اضافية.

وتوصل الناديان الى اتفاق في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر الفائت لكن الصفقة كانت بحاجة لشروط طبية وتصريح عمل وشروط شخصية.

وبعد إتمام هذه الخطوات، تم تقديم طلب للحصول على تأشيرة ما سيسمح لديالو بالسفر الى مانشستر فور توفّرها.

شارك ديالو في خمس مباريات مع الفريق الاول لأتالانتا سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وكشف المدرب النروجي ليونايتد اولي غونار سولسكاير ان ديالو كان على رادار النادي منذ أعوام.

وقال في بيان على موقع النادي "يتمتع مانشستر يونايتد بتاريخ يفتخر به في تطوير اللاعبين الشباب وكل شيء جاهز لتمكين أماد من الوصول إلى إمكاناته هنا".

وتابع "سيحتاج للوقت حتى يتكيف، لكن سرعته ورؤيته وقدرته الرائعة على المراوغة ستضعه في وضع جيد لتحقيق ذلك. إنه لاعب يتمتع بجميع الصفات اللازمة ليكون لاعبًا مهمًا لمانشستر يونايتد في السنوات القادمة".

فيما أعرب ديالو عن سعادته بالانضمام الى الشياطين الحمر حيث قال إنه "حلم يتحقق".

وتابع "كان لدي الوقت للاستعداد لهذه الخطوة، جسديًا وذهنيًا، وقد عملت جاهدًا حقًا لأكون مستعدًا لأخطو خطوة نحو هذا النادي الرائع".

وأردف "هذا فريق مثير حقًا يضم العديد من اللاعبين الرائعين، يمكنني أن أعدكم بأنني سأعمل بجد كل يوم للتعلم منهم وأعطي كل شيء لتطوير مستواي. كان المدربون رائعين منذ التوقيع، لقد تواصلنا بشكل منتظم وقدموا لي الكثير من النصائح الرائعة".

© 2021 AFP