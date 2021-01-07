نتانياهو ووزير الخزانة الأميركي يدينان أحداث مبنى الكابيتول

اميل سلمان تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عقب اجتماع في القدس، الخميس 7 كانون الثاني/يناير 2021

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القدس (أ ف ب)

صرح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس خلال زيارة للقدس أن أعمال العنف التي قام بها أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول "غير مقبولة".

وقال "هذه الأعمال غير مقبولة ويجب أن تتوقف ... حان الوقت لكي تتحد أمتنا وتحترم العملية الديموقراطية في الولايات المتحدة".

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضاف "لقد كانت مؤسساتنا الديموقراطية قوية لفترة طويلة جدا. ديموقراطيتنا ستنتصر وستبقى مؤسساتنا قوية".

ومن جهته وصف نتانياهو أحداث مبنى الكابيتول في واشنطن "بالعمل المشين" داعيا إلى إدانتها بشدة.

وأضاف "الديموقراطية الأميركية ستنتصر كما كانت دائما. لطالما ألهمتني. إن أعمال الشغب العنيفة تتعارض كليًا مع القيم التي يقدّسها الأميركيون والإسرائيليون".

واعتبر اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن "عملا مشينا يجب استنكاره بشدة. ولا يساورني الشك بأن الديموقراطية الأميركية ستتغلب كما فعلت دائمًا".

وتاتي هذه التصريحات غداة اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول خلال جلسة للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة، ما أثار صدمة بين العديد من الأميركيين وفي العالم، نتيجة الفوضى غير المسبوقة وأعمال العنف التي رافقتها ضد أبرز رموز الديموقراطية الأميركية.

وكان وزير الخزانة الأميركي قد وصل إلى إسرائيل مساء الثلاثاء بعد زيارة قصيرة للسودان وقعت خلالها الخرطوم على "اتفاقات ابراهام" التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ووقع وزير الخزانة الأميركي اتفاقية تتيح للسودان الحصول على تسهيلات تمويلية تزيد عن مليار دولار سنويًا لمساعدته على سداد ديونه المستحقة للبنك الدولي.

ووقعت عن الجانب السوداني وزيرة المالية السودانية هبة أحمد. وتنص "مذكرة التفاهم" الموقعة على "توفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي".

وقال منوتشين إنه سيغادر إسرائيل في وقت لاحق الخميس، وسيتوقف في عدد من بلدان الشرق الأوسط.

وقال "سأغادر هنا الليلة وسأذهب إلى قطر والسعودية والإمارات والكويت لإنهاء عملنا معهم"، موضحا "سنناقش كل من انشطة اتفاقات ابراهام ومسائل اقتصادية والقضايا الاستراتيجية المتعلقة بإيران".

وشكر نتانياهو ترامب وإدارته على كل ما تم القيام به "من أجل السلام".

© 2021 AFP