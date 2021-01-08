الشيخ منصور يشتري أول كأس للاتحاد الانكليزي التي حققها سيتي عام 1904

دانيال ليل-اوليفاس ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

اشترى الشيخ الاماراتي منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي الانكليزي أول كأس فاز بها الفريق في تاريخه وهي كأس التحدي التي أقيمت بين عامي 1896 و1910.

وحقق النادي الازرق لقب هذه المسابقة التي حلًت مكانها كأس الاتحاد الانكليزي، في العام 1904 عندما فاز في النهائي على بولتون واندررز.

وجاء في بيان صادر عن بطل انكتلرا عامي 2018 و2019 "يُسعد سيتي أن يعلن أننا الآن الوصي الفخور لكأس التحدي للاتحاد الانكليزي لكرة القدم 1896-1910 (كأس الاتحاد الإنكليزي حالياً) بعد شراء الكأس مؤخرًا في مزاد علني من قبل مالك النادي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان".

وتابع "تُعد الكأس، التي سبقت الكأس الحالية في كأس الاتحاد إحدى أهم القطع الاثرية في كرة القدم العالمية وأقدم قطعة لكأس الاتحاد في إنكلترا".

وأشارت التقارير الى ان الشيخ منصور دفع اكثر من 750 الف جنيه استرليني (مليون دولار) لشراء القطعة، وسيعيرها إلى المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر.

وقال مدير النادي خلدون المبارك "كان الفوز بهذه الكأس في عام 1904 نقطة تحول للنادي ولمدينة مانشستر حيث رسّخ كرة القدم بقوة في قلب المجتمع".

فيما اعتبر تيم ديزموند الرئيس التنفيذي للمتحف الوطني، أن بقاء الكأس في إنكلترا يشكل مصدر ارتياح كبير "إنها أقدم كأس لا تزال موجودة لمسابقة الاتحاد الإنكليزي، كانت هذه الكأس المميزة من أرقى قطعنا الأثرية".

وتابع "عندما تركتنا في أيلول/سبتمبر 2019 لبيعها في المزاد العلني من قبل مالكها آنذاك، كنا نخشى ألا نراها مرة أخرى وأن تخسر بريطانيا كأس الاتحاد إلى الأبد".

ويلتقي مانشستر سيتي الاحد مع بيرمنغهام في الدور الثالث في كأس انكلترا لهذا الموسم علمًا انه حقق لقب المسابقة في ست مناسبات آخرها عام 2019.

© 2021 AFP