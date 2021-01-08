العاهل السعودي يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

بندر الجلود الديوان الملكي السعودي/ا ف ب/ارشيف

صورة موزعة من الديوان الملكي السعودي بتاريخ 19 آذار/مارس 2020 تظهر الملك سلمان لدى إلقائه خطابا في الرياض

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الرياض (أ ف ب)

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الجمعة.

وقالت الوكالة إن العاهل السعودي تلقى "اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا".

ونشرت مواقع حكومية رسمية صوراً وتسجيل فيديو للملك (85 عاما) وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وسجّلت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليون نسمة، أكثر من 363 ألف إصابة بالفيروس و 6282 وفاة.

وبدأت الشهر الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام عقار فايزر/بايونتيك.

وتجري حملة التطعيم في المملكة على ثلاث مراحل، تشمل الأولى المواطنين والمقيمين الذين تجاوزوا الخامسة والستين وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة، بينما تشمل المرحلة الثانية فئة الذين تجاوزوا 50 عاما.

أما المرحلة الثالثة فستفتح الباب أمام جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي اللقاح.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الخميس "تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وحصول أكثر من 137 ألف شخص على اللقاح".

© 2021 AFP